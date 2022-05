Hertha BSC: Hertha schafft den Klassenerhalt

Hertha BSC gewinnt das Relegationsrückspiel beim Hamburger SV mit 2:0 und spielt auch in der kommenden Saison in der Bundesliga.

Hamburg. Hertha BSC spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Felix Magath gewann das Relegationsrückspiel beim Zweitliga-Dritten Hamburger SV mit 2:0 (1:0) und bleibt somit erstklassig.

Boyata bringt Hertha BSC in Führung

Hertha startete selbstbewusst und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Kapitän Dedryck Boyata verwandelte einen Eckball von Marvin Plattenhardt zum 1:0, damit war das 0:1 aus dem Hinspiel am Donnerstag bereits egalisiert. Lucas Tousart scheiterte nach gut einer halben Stunde an HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes (31.).

Nach dem Seitenwechsel muss Hertha-Torwart Oliver Christensen bei einem Schuss des Hamburgers Moritz Heyer erstmals eingreifen (49.). Auf der Gegenseite entschärft Heuer Fernandes einen Plattenhardt-Schuss (54.). Dann erhöhte Plattenhardt mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 für Hertha (63.). Der HSV hatte nichts mehr entgegenzusetzen.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.