Hertha BSC gegen den Hamburger SV: TV, Tickets, Anreise - Das müssen Sie zum ersten Relegationsspiel wissen

Berlin. Hertha BSC will am Donnerstag den ersten Schritt zum Klassenerhalt machen. Dafür braucht es im Heimspiel der Relegation gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr) einen Sieg, um so die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Montag in der Hansestadt zu haben. Das müssen Sie zum Hinspiel im Olympiastadion wissen:

Hertha BSC gegen den HSV: So läuft die Anreise

Anders als bei den vergangenen Heimspielen setzt die BVG dieses Mal keinen Sonderverkehr der Linie U2 bis Neu-Westend ein. Wegen Bauarbeiten endet die U-Bahn am Theodor-Heuss-Platz, von da aus geht es mit dem Ersatzverkehr zum Olympiastadion.

Die S-Bahnlinien 3 und 9 fahren wie gewohnt den S-Bahnhof Olympiastadion an. Das Stadion öffnet um 18 Uhr. Fans, die nach 19.30 Uhr erscheinen, kann der Verein nicht garantieren, dass sie pünktlich zum Anpfiff auf ihren Plätzen sitzen.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tickets: Hertha rechnet mit ausverkauften Olympiastadion

Hertha rechnet am Donnerstagabend mit einem ausverkauften Olympiastadion, eine Tageskasse wird es nicht geben. Über 75.000 Zuschauer werden erwartet, durch die Zusatztribüne für das DFB-Pokalfinale am Sonnabend passen noch einmal 1500 Fans mehr ins Stadion.

TV: So können Sie das Relegationsspiel live im Fernsehen schauen

Sat.1 übertragt das Relegationsspiel live im Free-TV. Die Vorberichterstattung ab 19.30 Uhr moderiert Matthias Opdenhövel, Kommentator ist dann Wolff-Christoph Fuss, der zwar sonst für Sky unterwegs ist, aber eben auch für Sat.1 arbeitet. Die Partie lässt sich auch via Sat.1-Livestream verfolgen. Auf dem Pay-TV-Sender Sky ist das Duell ebenfalls zu sehen, kommentiert von Kai Dittmann.

Modus: So funktioniert die Relegation

Hertha und der HSV kämpfen in zwei Spielen um den Klassenerhalt bzw. den Aufstieg. Das Hinspiel findet in Berlin statt, das Rückspiel am Montag in Hamburg (beide 20.30 Uhr). Die Auswärtstorregel gilt wie in den Europapokalwettbewerben seit dieser Saison nicht mehr. Steht es nach beiden Spielen unentschieden, fällt die Entscheidung in Verlängerung und eventuell Elfmeterschießen.

Geschichte: Das hoch sind die Chancen des Zweitligisten

In den vergangenen zehn Jahren konnte sich nur zweimal der Zweitligist durchsetzen. Düsseldorf (2012 gegen Hertha) und der 1. FC Union (2019 gegen Stuttgart) stiegen nach ihren beiden Relegationsduellen ins Oberhaus des deutschen Fußballs auf. Sonst dominierte immer der Bundesligist.

Bilanz: 33 Mal gewann Hertha gegen den HSV

Seit 1963 standen sich die beiden Klubs insgesamt 76 Mal gegenüber. 33 Mal ging Hertha als Sieger vom Platz, 13 Mal gab es ein Unentschieden, 30 Mal verloren die Berliner gegen den HSV. Den höchsten Sieg feierte der Hauptstadtklub am 10. März 2002 in der Bundesliga, damals gab’s im Olympiastadion ein 6:0. Die höchste Niederlage kassierte Hertha zu Hause am 5. April 1980 – ein 0:6.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.