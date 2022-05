Hertha BSC verliert in Dortmund und verpasst den Klassenerhalt. Stuttgart gewinnt und schickt die Berliner in die Relegation.

Hertha BSC 1:2 in Dortmund – Hertha muss in die Relegation

Dortmund. Hertha BSC muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Der Berliner Fußball-Bundesligist verlor am Sonnabend mit 1:2 bei Borussia Dortmund und steht nach dem 2:1-Sieg von Stuttgart gegen Köln auf dem Relegationsrang. Die Entscheidung über den Verbleib in der Bundesliga fällt damit am 19. Mai und am 23. Mai (beide 20.30 Uhr, Sky und Sat.1).

Wie schon beim 1:2 gegen Mainz in der Vorwoche brauchte Hertha einen Elfmeter für die Führung. Ishak Belfodil, der den angeschlagenen Davie Selke ersetzte, war im Strafraum von Dortmudns Dan-Axel Zagadou zu Fall gebracht worden. Weil der Linienrichter vorher eine Abseitsstellung signalisiert hatte, wurde per VAR gecheckt. Schiedsrichter Tobias Stieler entschied auf Elfmeter, Belfodil verwandelte zum 1:0 (18. Minute).

Der Ausgleich fiel in ähnlicher Manier. Nach einem Freistoß von Dortmunds Raphael Guerreiro flog der Ball in die Mauer, wo Marvin Plattenhardt mit der Hand klärte. Nach Einschreiten des VAR zeigte Referee Stieler auf den Punkt. Erling Haaland trat an, Hertha-Keeper Lotka war zwar mit dem Fuß noch dran, konnte aber nicht entscheidend klären – 1:1 (68.).

In der 84. Minute war es dann der eingewechselte Youssoufa Moukoko mit seinem ersten Ballkontakt, der den BVB in Führung brachte.

