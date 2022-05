Hertha BSC: 1:2 gegen Mainz – Hertha muss weiter zittern

Santiago Ascacibar (Mitte), Mittelfeldspieler von Hertha BSC, kommt vor dem Mainzer Leandro Barreiro an den Ball.

Berlin. Hertha BSC hat am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Felix Magath unterlag dem FSV Mainz 05 vor 71.548 Zuschauern im Olympiastadion mit 1:2 (1:1).

Durch die Niederlage bleiben es vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Sollte der Tabellen-16. Stuttgart am Sonntag beim FC Bayern München verlieren, hätte Hertha den Klassenerhalt trotzdem in der Tasche. Holen die Schwaben einen oder drei Punkte, steigt der Showdown am letzten Spieltag im Fernduell. Hertha bekommt es dann mit Borussia Dortmund zu tun, Stuttgart empfängt den 1. FC Köln.

Selke trifft per Foulelfmeter für Hertha BSC

Nach 25 Minuten geriet Hertha in Rückstand, der Mainzer Silvan Widmer hatte aus spitzem Winkel abgezogen, Hertha-Torwart Marcel Lotka ließ den Ball unter sich durchrutschen. Doch in der fünften Nachspielminute der ersten Halbzeit gelang Davie Selke per Foulelfmeter der Ausgleich.

In der umkämpften zweiten Halbzeit verhinderte Lotka jedoch einen erneuten Rückstand, als er gegen den Mainzer Anton Stach mit dem Fuß klären konnte (75.). Sechs Minuten spätre war Lotka beim Kopfball von Stefan Bell jedoch machtlos (81.). Herthas Luca Wollschläger traf kurz vor Schluss nur den Pfosten (89.).

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.