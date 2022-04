Hertha BSC: Hertha rutscht bei Magath-Rückkehr auf Abstiegsplatz

Berlin. Hertha BSC hat Trainer Felix Magath eine Niederlage zur Rückkehr an die Seitenlinie in der Fußball-Bundesliga beschert. Die Berliner verloren beim Tabellendritten Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:2) und rutschten damit auf Abstiegsplatz 17 in der Tabelle ab.

Nach schwungvollem Beginn von Hertha übernahm Leverkusen jedoch schnell das Kommando und ging verdient in Führung. Lucas Alario mit einem Traumtor (35.) sowie Karim Bellarabi (40.) trafen für den Favoriten. Vladimir Darida hielt Hertha mit seinem Tor in der 42. Minute aber im Spiel.

Alexander Schwolow stand da schon nicht mehr im Hertha-Tor. Die Nummer eins des Hauptstadtklubs musste nach einer guten Viertelstunde mit Oberschenkelproblemen vom Feld, für ihn kam der Pole Marcel Lotka.

Hertha BSC muss verletzten Stark ersetzen

Nach dem Seitenwechsel hielt der Champions-League-Anwärter den Druck auf Hertha hoch. Nach einer Stunde musste auch Verteidiger Niklas Stark, der Hertha am Saisonende verlassen wird, mit lädiertem Knöchel vom Feld, nachdem er einen Schuss des Ex-Unioners Robert Andrich abgewehrt hatte.

Hertha kämpfte und hatte Glück, dass der eingewechselte Leverkusener Sardar Azmoun seinen Kopfball aus Nahdistanz zu hoch ansetzte (75.). Darida vergab die Riesenchance zum Ausgleich (90.).

