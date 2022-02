Schock nach nur 27 Sekunden: Hertha BSC verliert auch in Fürth

Hertha BSC Schock nach nur 27 Sekunden: Hertha verliert auch in Fürth

Berlin. Die Krise bei Hertha BSC wird immer bedrohlicher. Beim Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth verlor der Berliner Fußball-Bundesligist am Sonnabend verdient mit 1:2 (0:1).

Branimir Hrgota schockte die Gäste bereits nach 27 Sekunden und fügte dem Hauptstadtklub das früheste Gegentor seit Einführung der detaillierten Datenerfassung im Jahr 2004 zu. Später erhöhte der Schwede nach einem Handspiel von Herthas Maximilian Mittelstädt vom Elfmeterpunkt (71.).

Der Berliner Youngster Linus Gechter (17) machte die Partie mit einem Kopfballtor in der Schlussphase zwar noch mal spannend, insgesamt blieb die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut aber zu harmlos. Die bittere Realität: Schon in Durchgang eins hatte Hertha Glück, nicht höher in Rückstand geraten zu sein.

In Hälfte zwei gaben sich die Berliner zwar zielstrebiger, wurden aber nur selten wirklich gefährlich. In der Tabelle verharrt Hertha mit 23 Zählern auf Rang 14. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nach wie vor einen Punkt.

