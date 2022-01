Hertha BSC holt Verteidiger Marc-Oliver Kempf aus Stuttgart

Berlin. Lange schwelte der Transfer als Gerücht vor sich hin, nun hat Hertha BSC zugeschlagen: Der Berliner Fußball-Bundesligist verpflichtet mit sofortiger Wirkung Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf (26) vom VfB Stuttgart. Das gab der Klub am Dienstag via Twitter bekannt, allerdings steht die obligatorische medizinische Untersuchung noch aus.

Zuletzt hatte sich Kempf mit den Schwaben in einem Trainingslager in Marbella (Spanien) aufgehalten, reiste jedoch kurzfristig ab. Laut „Kicker“-Informationen erhält er in Berlin einen Vertrag bis 2026.

Damit reagiert Manager Fredi Bobic auf die zuletzt unbefriedigende Personalsituation in Herthas Innenverteidigung. Kapitän Dedryck Boyata erwies sich nach diversen Zwangspausen als Unsicherheitsfaktor, auch sein Vertreter Niklas Stark verkörperte nicht die erhoffte Souveränität. Hinzu kommen der verletzungsanfällige Jordan Torunarigha sowie die Teenager Marton Dardai (19) und Linus Gechter (17).

Kempf hofft bei Hertha BSC auf neue Perspektive

Über deutlich mehr Erfahrung verfügt Kempf, der im Sommer ablösefrei gewesen wäre. Weil Bobic offenbar dringenden Handlungsbedarf sah, schlug er bereits jetzt zu.

In der Aufstiegssaison 2020/21 zählte Kempf beim VfB zum Stammpersonal, trug zeitweise auch die Kapitänsbinde. In der aktuellen Spielzeit erlitt er Mitte der Hinserie eine Oberschenkelverletzung, die ihn für mehrere Spiele außer Gefecht setzte. Auch wenn er Mitte Dezember wieder fit war: Danach stand er nur noch einmal in der Startelf. Bei Hertha hofft der 1,86 Meter große Linksfuß auf eine neue Perspektive.

