Hertha BSC zu harmlos: Nur Nullnummer bei Krisenklub Wolfsburg

Wolfsburg/Berlin. Hertha BSC tritt auf der Stelle: Beim Krisenklub VfL Wolfsburg kam der Fußball-Bundesligist am Sonnabend nicht über ein 0:0 hinaus. In einem insgesamt mäßigen Spiel konnten sich die Berliner in der zweiten Halbzeit zwar steigern, doch zu einem Tor reichte es nicht. Die Folge: Gegner VfL ergatterte nach zuvor acht Pflichtspielpleiten in Folge erstmals wieder einen Punkt.

Hertha heimste durch das Remis zwar den ersten Zähler des Kalenderjahres ein, verpasste es aber, die Stimmung vor dem Pokal-Derby gegen den 1. FC Union am Mittwoch entscheidend aufzuhellen. In der Tabelle verbleibt der Hauptstadtklub mit nun 22 Zählern auf Rang 13.

Vermeintlicher Treffer von Hertha BSC nicht anerkannt

Aufreger aus Berliner Sicht war ein nicht anerkannter Treffer von Herthas Abwehrchef Niklas Stark kurz vor der Halbzeitpause (43.). Nach einem Eckball von Maximilian Mittelstädt hatte Schiedsrichter Robert Hartmann einen Schubser von Jurgen Ekkelenkamp gesehen, der diese Bezeichnung jedoch kaum verdient hatte. Auf der anderen Seite hatte Hertha Glück, dass ein Einsteigen von Jordan Torunarigha gegen Renato Steffen im eigenen Sechzehner (39.) nicht mit Strafstoß geahndet wurde.

Die besseren Chancen hatten zunächst die aktiveren Wolfsburger, Luca Waldschmidt (16.) und Wout Weghorst (18.) blieben jedoch ohne Abschlussglück.

Hertha übernahm erst nach dem Seitenwechsel die Initiative, allerdings ohne wirklich zwingend zu sein. Weil es den Wolfsburgern bei ihrer „Schlussoffensive“ ähnlich erging, blieb es am Ende bei einer leistungsgerechten Nullnummer.

