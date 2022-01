Ascacibar und Tousart positiv auf Corona getestet

Santiago Ascacibar ist bei Hertha BSC ebenfalls am Covid-19-Virus erkrankt.

Berlin. Schlechte und gute Nachrichten gab es am Mittwoch von Hertha BSC, und wie fast immer in diesen Tagen haben sie mit Covid-19 zu tun. Der Fußball-Bundesligist teilte mit, dass seine Mittelfeldspieler Lucas Tousart und Santiago Ascacibar positiv auf Corona getestet wurden und sich in Quarantäne begeben mussten.

Boyata und Zeefuik kehren zurück ins Team von Hertha BSC

Dafür können die Berliner möglicherweise am Sonntag im Spiel gegen den 1. FC Köln auf zwei andere Profis hoffen. Dedryck Boyata und Deyovaisio Zeefuik sind freigetestet und können nach den noch ausstehenden kardiologischen Untersuchungen wieder ins individuelle Training einsteigen.

Ebenfalls durch Corona außer Gefecht gesetzt sind derzeit bei Hertha Linus Gechter und Fredrik Björkan.

