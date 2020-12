Hertha BSC hat im Derby die besseren Karten

Berlin. Im Normalfall neigen Trainer dazu, ihr Team stark zu reden – gerade vor einem Derby. Nicht so Urs Fischer. Der Union-Coach übt sich vor dem Hauptstadt-Duell bei Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) in Zurückhaltung, dabei firmiert seine Elf in Tabellenregionen, von denen sie beim Platzhirsch in Westend bislang nur träumen können.

Platz sechs und 16 Punkte, davon ist Hertha (Rang 13, acht Zähler) weit entfernt, doch Fischer lässt sich davon nicht blenden. „Für Union kann es in der Bundesliga kein Spiel geben, in dem wir Favorit sind“, sagt der 54 Jahre alte Schweizer. Und hat recht damit. Hertha BSC hatte bislang das anspruchsvollere Programm Wie trügerisch die Zwischenbilanz ist, verdeutlicht ein Blick auf das bisherige Programm der Berliner Bundesliga-Rivalen. Während Hertha gegen die gesamte Top fünf der Liga antreten musste und dabei teils beeindruckende Leistungen zeigte (aber nur zwei Punkte einheimste), hat Union die Hochkaräter umdribbeln dürfen. Stattdessen bekamen es die Köpenicker mit dem derzeit schwächsten Quintett der Liga zu tun und holten gegen Schalke, Mainz und Co. knapp 70 Prozent ihrer Punkte, nämlich elf. So souverän die Auftritte der Köpenicker auch waren, überbewerten sollte man sie nicht. Erfolgssträhnen haben schon ganz andere erlebt, nur kann ein solches Momentum im Handumdrehen verspielt werden und sich schlimmstenfalls ins Gegenteil verkehren. Beispiele aus jüngerer Vergangenheit finden sich von Bremen bis Gelsenkirchen oder Köln. >>> Grafik vergrößern <<< Das Potenzial von Hertha BSC ist klar erkennbar Und Hertha? Muss sich trotz der durchwachsenen Bilanz nicht verstecken, denn das Potenzial des Teams ist unbestritten. Gemessen am geschätzten Marktwert der Mannschaft (251,9 Millionen Euro) sind die Berliner die Nummer sechs im Fußball-Oberhaus, Offensiv-Asse wie Matheus Cunha (21) oder Dodi Lukebakio (23) können eine Partie im Alleingang entscheiden. „Wenn du denen Räume zugesteht, sind sie wirklich Unterschiedspieler“, sagt Union-Coach Fischer. Herthas herausragende Individualisten, sie könnten zum entscheidenden Trumpf werden. Schon klar: Mit guten Karten allein ist noch kein Spiel gewonnen, man muss sie auch gekonnt auszuspielen wissen. Genau darin hat Hertha zuletzt jedoch spürbare Fortschritte gemacht. Klammert man den Blackout in der zweiten Halbzeit gegen Borussia Dortmund (Endstand 2:5) aus, hat die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia (54) in den jüngsten fünf Spielen ansprechende Leistungen gezeigt. Mehr und mehr reift das junge und neu zusammengestellte Team zu einer Einheit – auch, weil sich langsam aber sicher eine Achse gefunden hat. Torwart Alexander Schwolow ist inzwischen ein zuverlässiger Rückhalt, der zunehmend Führungsaufgaben übernimmt . Gemeinsam mit Abwehrchef Dedryck Boyata hat der Schlussmann großen Anteil daran, dass die Defensive deutlich stabiler steht als noch zu Beginn der Saison. Zugang Guendouzi hat Hertha BSC stärker gemacht Davor verfügt Hertha in Mattéo Guendouzi endlich über einen Akteur, der den Spielaufbau ankurbelt, der sich zeigt, Bälle fordert und verteilt. Anders als sein französischer Landsmann Lucas Tousart benötigte die Arsenal-Leihgabe kaum Anlaufzeit, sondern erwies sich als die erhoffte Soforthilfe . Union-Trainer Fischer sind die Fortschritte nicht entgangen. „Herthas Mannschaft benötigt noch ein bisschen Zeit, bis sie eingespielt ist“, sagt er, „doch gerade, wenn es ums Defensivverhalten geht, haben sie gegen Leverkusen ein sehr gutes Spiel gemacht , waren sehr solidarisch.“ Auch sein Gegenüber Labbadia wehrt sich gegen den Eindruck, dass sein Team nur eine Ansammlung von Einzelkönnern sei. „Die Bereitschaft zur Kompaktheit ist da“, betont der Coach. Bereitschaft ist das eine, Risiko etwas anderes. Wie viel Wagemut Hertha am Freitag zeigt, wird spannend zu beobachten sein. Klar ist: Ein Derbysieg wäre ein Befreiungsschlag und würde womöglich eine Sprungbrett-Wirkung entfalten. Sollte Hertha das Prestige-Duell indes verlieren, wäre dies ein Rückschlag zur Unzeit, der den Druck auf die sportlich Verantwortlichen dramatisch erhöhen würde. Hertha BSC braucht dringend den ersten Heimsieg Wenn man so will, ist Hertha also zum Siegen verdammt, doch ähnlich war es beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Mai. Damals impfte Labbadia seinem abstiegsbedrohten Team einen wohltemperierten Mix aus taktischer Disziplin, Geduld und Killer-Instinkt ein. Nach torlosen 45 Minuten stand am Ende ein 4:0. Anders als im ersten Bundesliga-Derby gegen Union (0:1), als die Angst vor dem Verlieren größer schien als die Lust aufs Gewinnen, wirkte Herthas Auftritt nicht wie ein müder Bluff, sondern zielstrebig und eiskalt. Eine Erinnerung, die die Profis Freitag begleiten wird. Dass Hertha gegen Union ans Limit gehen muss, versteht sich von selbst, aber dass der Mannschaft viel zuzutrauen ist, hat sie mehrfach angedeutet. „Wir haben ein bisschen mehr als ein Viertel der Saison gespielt“, sagt Hertha-Manager Michael Preetz, „und die Ausgangssituation hat sich nicht geändert. Wir spielen zu Hause und es ist das Derby. Es wird Zeit, das erste Heimspiel der Saison zu gewinnen.“ Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.