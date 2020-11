Hertha BSC: Sturmtief über Westend

Berlin. Die Wetterlage ist ungemütlich. Tristes Grau und – sollte nicht bald ein Hoch die dunklen Wolken über Westend vertreiben – frostige Aussichten. Bei Hertha BSC sind sie gerade so weit von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit entfernt wie von den Europapokalplätzen in der Fußball-Bundesliga. Auch wenn die Berliner aus dem 0:0 in Leverkusen am Sonntag immerhin ein Pünktchen Hoffnung schöpfen. Vor dem Derby gegen den 1. FC Union am Freitag (20.30 Uhr, Olympiastadion) hat sich im Westen der Hauptstadt was zusammengebraut: ein veritables Sturmtief.

Bei einer konzentrierten Defensivleistung gegen Leverkusen wirkte Herthas Offensive fast ein wenig wie das ungeliebte Stiefkind. Vernachlässigt und hin und wieder sogar verwaist. Fünf Berliner Schüsse fanden den Weg Richtung Bayer-Tor. Mehr nicht. „Wir haben keine Torgefahr ausgestrahlt“, bilanzierte Sportdirektor Arne Friedrich. Und Trainer Bruno Labbadia zog daraus die Konsequenz: „Wir müssen nach Balleroberungen noch torgefährlicher werden.“

Hertha BSC fehlt zuletzt die Torgefahr

Dabei standen mit Krzysztof Piatek und Dodi Lukebakio gleich zwei Stürmer auf dem Feld. Während Lukebakio immerhin mit zwei Versuchen in der ersten halben Stunde Pluspunkte sammelte, war Teamkollege Piatek über weite Strecken völlig abgemeldet. Wie schon gegen den BVB, als der Pole bei der 2:5-Pleite nicht einen Torschuss abgab.

„Dodi hätte die Möglichkeiten gehabt, das Spiel in die richtige Richtung zu schieben“, erklärte Trainer Labbadia am Montag. „Es ist gut, dass er in die Situationen kommt.“ Lukebakio arbeitete auch nach hinten, holte sich den einen oder anderen Ball im Mittelfeld. Während Piatek eher der Typ Stürmer ist, der am Strafraum auf seine Chancen lauert. Die bekam der 25-Jährige aber wie schon gegen Dortmund auch in Leverkusen so gut wie gar nicht.

Nach 70 Minuten war für das Duo Schluss. „Wir haben dann beide rausgenommen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir relativ wenig Tempo nach vorn bringen“, begründete Labbadia seine Entscheidung. Die eingewechselten Mathew Leckie und Jessic Ngankam konnten – abgesehen von Ngankams Chance zum Siegtreffer kurz vor Schluss – offensiv aber auch kaum Akzente setzen.

Stürmer Jhon Cordoba fehlt Hertha BSC an allen Ecken und Enden

„Die letzte Durchschlagskraft hat gefehlt“, sagte Trainer Labbadia. „Einmal von den Spielern selbst. Aber dann fehlt eben auch der letzte Pass, und von dem sind die Stürmer manchmal auch abhängig.“ Die Schnittstelle zwischen Sturm und Mittelfeld, zwischen Piatek und Taktgebern wie Matheus Cunha oder Mattéo Guendouzi funktioniert also noch nicht so, wie sich Labbadia das vorstellt.

Dabei hatte der 54-Jährige seine Offensive schon so weit. Mit Jhon Cordoba in der Spitze war Hertha deutlich torgefährlicher, schoss in jedem Liga-Spiel mindestens zehn Mal auf den gegnerischen Kasten, gegen Wolfsburg waren es am Ende sogar 20 Versuche. Jetzt ist der kolumbianische Stürmer am Sprunggelenk verletzt, wird der Mannschaft wohl noch bis Januar fehlen.

Was tun? „Eigentlich setzen wir momentan die Offensive nach ihren Stärken ein“, erklärte Labbadia. Was bedeutet, dass Cunha und Lukebakio gegen Dortmund und Leverkusen mehr ins Zentrum gezogen wurden, „weil sie die torgefährlicheren Spieler sind“. Erfolgreiche Ansätze waren zu erkennen. Eine Lösung für den recht isoliert wirkenden Piatek wird noch gesucht.

Offensive Alternativen hat Hertha BSC wenige

In Sachen offensiver Alternativen ist Herthas Kader allerdings auch eher überschaubar ausgestattet. Eigengewächs Ngankam (20) fehlt es noch an Erfahrung in Deutschlands höchster Spielklasse, Leckie war zuletzt auch nur noch dritte oder vierte Wahl. Dann wäre da noch Javairo Dilrosun, Labbadias Lieblingspatient.

„Jav hat eine Anlage, die er bis jetzt noch zu wenig aufs Feld bringt“, erklärte der Coach, der seit April intensiv mit dem Flügelstürmer arbeitet. Das Problem: Der 22-jährige Niederländer sei seit Labbadias Amtsantritt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden, musste teils mehrere Wochen pausieren.

Also wird es Labbadia wohl weiter mit seinem Stammpersonal um Piatek und Lukebakio versuchen müssen. Und wenn das mit den guten Erinnerungen an den kommenden Gegner schon nicht bei Piatek und Leverkusen geklappt hat, dann vielleicht mit Lukebakio und Union. Immerhin steuerte der 23-Jährige im letzten Derby im Mai einen Treffer zum 4:0-Sieg bei.

„Fakt ist, das ist ein Prestige-Derby und es geht um drei Punkte, das ist ganz wichtig für uns“, sagte Labbadia vor dem Duell mit dem seit acht Spielen ungeschlagenen Köpenickern. „Wir freuen uns auf das Spiel. Es wird sehr, sehr intensiv.“ Wie das ebenso ist, wenn Hochdruckgebiet auf Tiefdruckgebiet trifft.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.