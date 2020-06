Hertha BSC darf auf weitere 150 Millionen hoffen

Hertha-Investor Lars Windhorst will mit den Berlinern langfristig in die Champions League vorstoßen.

Berlin. Hertha BSC bekommt offenbar im Herbst das nächste dicke Finanzpaket von Investor Lars Windhorst. Wie zunächst die „Bild“ (Donnerstag) berichtet hatte, haben sich die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten mit dem 43 Jahre alten Unternehmer auf eine entsprechende Kapitalerhöhung geeinigt. Der entsprechende Beschluss durch die Vereinsgremien sei nur eine Formsache.

Ein Sprecher der Beteiligungsgesellschaft Tennor bestätigte am Donnerstag die andauernden Verhandlungen mit Hertha. Eine Einigung über die Summe von 150 Millionen Euro gebe es bislang aber noch nicht. Nach Morgenpost-Informationen sind die Gespräche weit fortgeschritten.

Windhorst hatte eine weitere Zahlung in dreistelliger Millionenhöhe bereits seit Monaten in Aussicht gestellt. 2019 hatte er für 224 Millionen Euro insgesamt 49,9 Prozent an der Hertha BSC GmbH Co. KGaA erworben. Mit dem neuen Paket würden seine Anteile an der KGaA auf rund 60 Prozent erhöht. An seinen Sitzen im Aufsichtsrat soll eine weitere Beteiligung nichts verändern, es bleibt bei vier von neun Posten, die er besetzen darf.

Die sogenannte 50+1-Regel wäre von der Aufstockung der Anteile nicht berührt. Theoretisch können die Anteile der ausgegliederten Profiabteilung sogar vollständig an einen Investor abgegeben werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der sogenannte Komplementär der KGaA der Stammverein bleibt. Dies ist bei Hertha BSC der Fall.