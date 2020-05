Trotz des Hochs bei Hertha BSC: Kritische Fragen bleiben

Ungewohntes Bild: Hertha-Manager spricht via Kamera zu den Vereinsmitgliedern.

Berlin. Wenn man es nicht besser wüsste, hätte man es für einen Kunstgriff halten können. Ausgerechnet vor jener Passage, in der Michael Preetz auf Jürgen Klinsmann einging, machte er eine auffällig lange Pause. Ganze 22 Sekunden hielt der Manager auf Herthas virtueller Mitgliederversammlung am Sonntag inne, wenngleich wohl eher unfreiwillig. Der Teleprompter habe einen Aussetzer gehabt, hieß es später, und den richtigen Zettel seines Manuskripts musste Preetz erst suchen. Ob beabsichtigt oder nicht: Die Spannung der gut 1500 Mitglieder, die via Livestream zugeschaltet waren, stieg durch die anhaltende Stille auf ein Maximum.