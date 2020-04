Berlin. Die Corona-Krise betrachtet er vor allem als Chance: Paul Keuter (45) verantwortet bei Hertha BSC unter anderem die Bereiche Corporate Social Responsibility (unternehmerische Gesellschaftsverantwortung, Anm. d. Red.) und Digitalisierung – zwei Felder, die in Covid-19-Zeiten schlagartig in den Fokus rücken. Im Interview spricht das Mitglied der Geschäftsleitung über soziale Projekte, Geschäftsmodelle für Geisterspiele und die Lehren aus der Zeit mit Ex-Coach Jürgen Klinsmann.

Herr Keuter, wie geht es Ihnen in der Corona-Krise?

Paul Keuter: Eigentlich recht gut. Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass wir wenig zu tun hätten. Wir haben die Zeit im gesamten Verein genutzt, um uns darauf vorzubereiten, was kommt, wenn der Fußball wieder Fahrt aufnimmt. Natürlich sind auch wir in unserem Handeln beschränkt und dadurch haben unsere Mitarbeiter noch mehr Zeit sich in sozialen Bereichen zu engagieren. So eine Krise ist immer auch eine Chance, vieles besser zu machen.

Noch pausieren die Profis, dafür tritt Herthas CSR-Bereich mehr in Erscheinung als je zuvor.

Das stimmt, unsere sozialen Aktivitäten bekommen in der Corona-Krise eine ganz andere Sichtbarkeit. Inzwischen sind in unserer CSR-Abteilung vier Mitarbeiter tätig, die sich sehr leidenschaftlich den zahlreichen Themen widmen. Das verdeutlicht, dass wir das Thema soziale Verantwortung bei Hertha BSC sehr ernst nehmen. Unser Ziel ist es, Projekte nicht nur punktuell umzusetzen. CSR soll strategisch im Klub und auch in der Neuausrichtung verschiedener Geschäftsmodelle verankert sein. Neben sozialem Engagement geht es auch um Themen wie Nachhaltigkeit und den ökologischen Fußabdruck des Vereins.

Wie und wo hat der Verein in der Krise geholfen?

Wir haben Care-Pakete zunächst gepackt und dann an das Pflegepersonal in Kliniken geliefert oder bei der Berliner Tafel Essenskisten sortiert. Wir haben „Danke-Trikots“ an Menschen übergeben, die in dieser Zeit in systemrelevanten Berufen täglich für uns alle arbeiten. Zudem haben wir eine Plattform auf Facebook errichtet, „Herthaner helfen“, auf der sich Menschen zusammenschließen, austauschen und untereinander Hilfe anbieten. Die Hälfte der Einnahmen unseres T-Shirts #NurNachDraußenGehnWirNicht spenden wir an das Rote Kreuz. In so einer Phase wird einem im Besonderen bewusst, wie sehr unsere Gesellschaft auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen ist. Bei der Tafel engagieren sich viele ältere Menschen, die im Moment nicht helfen können, weil sie zur Risikogruppe gehören. Das sind nur einige Beispiele. Wir werden nicht müde werden, uns weiter intensiv zu engagieren. Das macht mich momentan sehr stolz auf Hertha BSC.

Die Rolle des Fußballs in der Gesellschaft wird derzeit kontrovers diskutiert. Wie geht es Ihnen damit, wenn die Bundesliga den Betrieb aufnimmt, während andere Bereiche des Lebens weiter stark eingeschränkt sind?

Zu hinterfragen, ob man sich zu wichtig nimmt, finde ich grundsätzlich richtig. Diese Diskussion allein auf den Fußball zu beziehen, greift in meinen Augen aber zu kurz. Wer darf was als erstes wieder – diese Frage betrifft auch etliche andere Bereiche, etwa Schulen und Kitas. Davon abgesehen darf man nicht vergessen, dass der Profi-Fußball ein großer Wirtschaftszweig ist. Wir sprechen von etwa 60.000 Arbeitsplätzen, dadurch steckt natürlich auch ein ökonomischer Druck dahinter.

Eine Fortsetzung der Saison wird es nur ohne Stadionpublikum geben. Schlägt jetzt die Stunde der Digital-Angebote, die den Fußball für den Fan zu Hause greifbarer machen?

Tatsächlich rauchen bei uns die Köpfe – wir machen uns viele Gedanken darüber, wie wir unsere Heimspiele digital erlebbar machen und die Fans näher heranholen, allerdings hängt vieles an den Rahmenbedingungen, nach denen wir uns richten müssen. Wir haben kreative Menschen im Klub und werden verschiedene Formate auf unseren Kanälen ausprobieren. Einige werden klappen, andere vielleicht nicht, auch in dieser Hinsicht werden wir aus der Krise lernen. Aktuell zeigt sich nochmal stärker das, was ich seit Jahren predige: Es braucht eine agile Organisation. Leute müssen sich möglichst schnell auf Veränderungen einstellen.

Sie wirken seit gut vier Jahren bei Hertha. Wie zufrieden sind Sie mit den Veränderungen und ihrem Tempo?

Ich finde Zufriedenheit grundsätzlich gefährlich. An der einen oder anderen Stelle haben wir gute Fortschritte gemacht. Unsere Abteilungen Markenführung, CSR, Digital oder auch E-Sport sind stetig gewachsen. Der E-Sport erwirtschaftet sogar bereits einen nicht unbeträchtlichen Gewinn. Und auch in der Internationalisierung haben wir erste Schritte gemacht. Trotzdem müssen wir noch viel tun, wenn wir uns mittelfristig einen Vorsprung erarbeiten wollen. Der Kulturwandel bleibt ein zentraler Punkt der Digitalisierung und des Veränderungsprozesses bei Hertha BSC.

Wo könnte Hertha denn sein?

Ein Kulturwandel ist nie abgeschlossen, wir müssen uns immer wieder hinterfragen. Frei nach Schopenhauer durchläuft jede neue Wahrheit drei Stufen – das habe ich bei Hertha noch mal intensiv gelernt. Erst wird sie belächelt, dann wird sie hart bekämpft und irgendwann wird sie als normal und selbstverständlich betrachtet. Ich hoffe, dass ich in Zukunft die erste und zweite Ebene stark verkürzen kann. Dann kommen wir schneller voran.

Eines Ihrer großen Themen ist die Digitalisierung. Wie digital ist Hertha inzwischen?

Wir haben eine neue Hertha-App gelauncht, die zur Liga-Spitze gehört und bespielen unsere Social-Media-Kanäle inzwischen mehrsprachig. Wir haben einen innovativen Ticket- Bot installiert, unser Museum digitalisiert, einen neuen Podcast ins Leben gerufen und eine E-Sports-Akademie gegründet. Das sind die sichtbaren Erfolge des klassischen Digitalisierungsprozesses. Hinter den Kulissen arbeiten wir mit Hochdruck an dem Aufbau eines kompletten digitalen Ökosystems, damit wir zukünftig die individuellen Bedürfnisse der Fans besser bedienen können. Das Rad dreht sich ständig weiter.

Viele der genannten Maßnahmen zählen in der Bundesliga zum Standard.

Das mag sein, aber vor vier Jahren gab es bei uns im Klub kaum Bewusstsein für diese Themen. Was nicht unmittelbar mit Fußball zu tun hatte, hatte keine große Bedeutung. Das ist heute schon anders. Und wir waren sogar das eine oder andere Mal Innovationstreiber.

Mit Ihrer Vergangenheit bei Twitter gelten Sie als Social-Media-Experte. Durch die Decke gegangen sind Herthas Accounts noch nicht...

Wir haben die Marke von eine Million Follower geknackt, das war mal eines unserer Ziele. Wir haben unsere Kanäle organisch aufgebaut, den Plattformen keine großen Budgets in den Rachen geschmissen, sondern mit Inhalten gearbeitet. Das halte ich nach wie vor für sehr nachhaltiges Wachstum. Mit den digitalen Reichweiten manch anderer Klubs dürfen wir uns nicht messen, auch weil dort teilweise ganz andere Internationalisierungsstrategien gefahren werden. Wir machen uns Gedanken über neue strategische Ansätze. Da müssen wir uns immer wieder hinterfragen.

Hertha soll in Zukunft internationale Strahlkraft haben, Stichwort „Big City Club“.

Diese Formulierung kam nicht von uns, kein Hertha-Mitarbeiter hat diesen Begriff in den Mund genommen. Aber klar: Wir wollen in die Internationalisierung investieren, weil dort viele Möglichkeiten für uns liegen. Aktuell ist das allerdings schwer, und das wird auch nach Corona wohl noch länger so sein.

Was bedeutet der Einstieg von Investor Lars Windhorst für Sie als Marken-Chef?

Wirtschaftliche Stabilität ist für alle Bereiche des Vereins gut. Wir haben jetzt definitiv mehr Möglichkeiten, Dinge an der einen oder anderen Stelle schneller voranzutreiben. Als Herthaner bin ich sehr froh, dass wir es mit unserem Präsidenten Werner Gegenbauer und unter der Leitung von Ingo Schiller (Finanz-Geschäftsführer, Anm. d. Red.) geschafft haben, ein solches Investment möglich zu machen, ohne die 50+1-Regel zu touchieren beziehungsweise Kontrolle abzugeben. Darauf kann man als Herthaner stolz sein.

Hertha galt lange als graue Maus. Welches Hertha-Bild sehen Sie heute?

Eine graue Maus sind wir ganz sicher nicht mehr, wenngleich das weniger mit unseren Kampagnen zu tun hat, sondern mehr mit der turbulenten Saison (lacht). Die Frage ist nach wie vor: Schaffen wir es, Menschen für uns zu begeistern? Das bleibt die große Herausforderung. Kampagnen allein werden dafür nicht reichen.

Zumal frühere Kampagnen vor allem Kritik ausgelöst haben...

Das stimmt, einige wurden sehr kontrovers diskutiert, aber damals ging es darum, Hertha überhaupt auf die kommunikative Landkarte zu holen. Wir haben festgestellt: Der Fokus auf Berlin funktioniert besser als eine neue Art der Sprache. Daher machen wir momentan jedenfalls keine reinen Saison-Kampagnen mehr, sondern nur noch spezifische Aktionen wie zum Beispiel rund um den Mauerfall. Wir bleiben in Bewegung.

So bitter es auch ist: Gegen ein verlorenes Derby verblasst selbst die beste Kampagne.

Völlig klar, aber dahinter verstecken wir uns nicht. So wie bei den Spielern erwarten wir bei Hertha auch in anderen Bereichen, dass wir hochprofessionell arbeiten und Erfolge erzielen. Die Faktoren neben dem Sport darf man nicht vernachlässigen. Hertha BSC steht heute für Fortschritt und Vielfalt. Danach richten wir unser Handeln aus. Von Stillstand kann bei uns in keinem Bereich mehr die Rede sein.

Bei Teilen der Fans galten Sie zwischenzeitlich als Feindbild. Inzwischen ist es ruhiger um Sie geworden. Wie erklären Sie sich das?

Es ist total in Ordnung, wenn man unsere Arbeit kritisch betrachtet, aber mein Handeln habe ich nicht großartig verändert. Ich habe schon immer den Dialog gesucht, nicht erst, nachdem es öffentliche Anfeindungen gab. Ich nehme regelmäßig an Fan-Stammtischen teil, bin auf Fanklub-Treffen und habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Fans. Eine gewisse Nestwärme zu erzeugen, ist für Hertha immer noch extrem wichtig. Das habe ich von Anfang an gesagt, aber das ändert nichts an meiner Einstellung zu „Reizthemen“ wie Digitalisierung oder Kulturwandel.

Stichwort Kultur: Laut Jürgen Klinsmann soll bei Hertha eine Lügenkultur herrschen. Was meint er damit?

Das weiß ich nicht, aber von Kulturwandel hat Jürgen Klinsmann so viel Ahnung wie ein Hahn vom Eierlegen. Ich werde auf seinen Ego-Wahn nicht eingehen. Mir bleibt nur, ihm gute Besserung zu wünschen.

Klinsmann hat für jede Menge Publicity gesorgt. Aus Marken-Sicht: Hat er Hertha mehr genützt oder durch seinen unrühmlichen Abgang eher geschadet?

Grundsätzlich war seine Botschaft ja richtig – wir wollen als Klub nach vorne schreiten. Das Problem ist nur, dass es Jürgen Klinsmann nicht wirklich um Hertha BSC ging, sondern nur um sich selbst. Das, was ich immer propagiere, hat er jedenfalls nicht verstanden: Kontinuität schlägt Intensität. Das Gras wächst nun mal nicht schneller, wenn Du daran ziehst.

Klinsmann hat in seinem Hertha-Protokoll auch bemängelt, dass Sie und Manager Michael Preetz eine zu große Nähe zur Mannschaft hätten. Welche Vorteile hat es, wenn Sie als Mitglied der Geschäftsführung einen Spind in der Kabine haben?

Ich habe keinen Spind in der Mannschaftskabine. Es gab einen kleinen Nebenraum, in dem Michael Preetz und ich einen Spind hatten, um nach der Arbeit Sport treiben zu können. Nicht mehr und nicht weniger.

