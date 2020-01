Hertha BSC gewinnt Test gegen Frankfurt, verliert aber Maier

St. Petersburg.. Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Hertha BSC hat zum Abschluss des siebentägigen Trainingslagers in Orlando/Florida gegen Bundesligakonkurrent Eintracht Frankfurt gewonnen. Der eingewechselte Alexander Esswein traf beim 2:1 (0:0) am Mittwochabend (Ortszeit) im Al Lang Stadium in St. Petersburg doppelt (71., 78/Foulelfmeter). Für die Hessen war Timothy Chandler erfolgreich (73.).

Überschattet wurde die Partie aus Berliner Sicht jedoch durch die Verletzung von Mittelfeldtalent Arne Maier. Das Eigengewächs konnte das Spielfeld an seinem 21. Geburtstag nur mit Unterstützung der Physiotherapeuten verlassen. „Wir kreuzen alle Finger, die wir haben, damit es nichts Schlimmes ist“, sagte Mittelfeldspieler Per Skjelbred. Eine Diagnose stand zunächst noch aus.

Hertha-Trainer Klinsmann lässt B-Elf spielen

Während Frankfurts Trainer Adi Hütter in Durchgang eins einer Formation vertraute, die man sich auch zum Rückrundenstart vorstellen kann, schickte Hertha-Coach Jürgen Klinsmann eine B-Elf aufs Feld – allerdings ohne den wechselwilligen Ondrej Duda. Die Stammkräfte der Berliner hatten bereits am vergangenen Sonntag Spielpraxis sammeln dürfen, gewannen gegen die U19 des MLS-Klubs Orlando City mühelos mit 5:1.

Dass es gegen Tabellennachbar Frankfurt deutlich schwerer werden würde, war klar, doch bis zur ersten Torannäherung dauerte es nur fünf Minuten: Flügelspieler Marius Wolf scheiterte an Eintracht-Keeper Kevin Trapp.

Insgesamt blieb der erste Durchgang jedoch dürftig. Überquerten die Berliner die Mittellinie, war das Ball meist schnell futsch – auch die Konterversuche blieben erfolglos. Die beste Gelegenheit hatte noch Vedad Ibisevic, der nach einer Ecke knapp neben den rechten Pfosten köpfte (33.).

Torunarigha und Skjelbred überzeugen

Überzeugender als die Angriffsbemühungen war die Verteidigungsarbeit der Berliner, wie so oft in den vergangenen Wochen. Innenverteidiger Jordan Torunarigha gefiel mit seiner kompromisslosen Zweikampfführung, Sechser Per Skjelbred mit umsichtigem Stellungsspiel und enormem Laufpensum.

Die Frankfurter wirkten im Spiel nach vorn zwar insgesamt planvoller und strukturierter als Hertha, fanden aber kaum Lücken. Stürmer Bas Dost wurde bei seinem Abschluss aus Nahdistanz noch gestört (13.), der Fallrückzieher von Martin Hinteregger (29.) blieb ein eher abenteuerlicher Versuch und Mijat Gacinovics Schuss kurz vor der Pause rauschte über die Querlatte.

Maier prallt mit Frankfurts Kohr zusammen

Bei Hertha hatten vor allem Nationalspieler Stark und Hoffnungsträger Maier die Chance nutzen wollen, um sich für die Startelf zu empfehlen. Positive Akzente setzten sie allerdings kaum, ihre auffälligste Szene hatten sie zu Beginn der zweiten Halbzeit. Nach einem Maier-Freistoß kam Stark per Kopf zum Abschluss, der aber geriet zu harmlos (54.).

Für Maier nahm sein Arbeitstag kurz darauf eine tragische Wendung. An seinem 21. Geburtstag verletzte er sich bei einem Zusammenprall mit Frankfurts Dominik Kohr schwer am rechten Knie (63.). Ein bitterer Rückschlag für den hochveranlagten Achter, den das Verletzungspech offenbar nicht loslassen will. Schon in der Hinrunde hatte er mit Knieblessuren zu kämpfen, damals jedoch am linken Bein.

Esswein holt Elfmeter heraus und verwandelt selbst

Just in dem Moment, als Maier gestützt von zwei Physiotherapeuten unter dem Applaus der 4623 Zuschauer in die Katakomben humpelte, ging Hertha in Front. Nach einem Diagonalball von der rechten Seite zog Joker Alexander Esswein in der linken Strafraumhälfte nach innen und zog ab – 1:0 (71.).

Frankfurt ließ sich davon jedoch nicht schocken - fast im Gegenzug glich Timothy Chandler nach einem mustergültigen Konter zum 1:1 aus (73.).

Letztes Testspiel in Berlin

Das letzte Wort hatte allerdings der spritzige Esswein, der im Strafraum von Almamy Toure unsanft gestoppt wurde und so einen Elfmeter herausholte. Der Gefoulte schoss selbst und zimmerte den Ball oben links zum 2:1-Endstand ins Eck (78.).

Am Donnerstagabend (Ortszeit) begibt sich der Hertha-Tross auf die Rückreise nach Berlin. Dort findet am Wochenende ein weiteres Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin statt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zum Rückrundenstart empfängt der Hauptstadtklub am darauffolgenden Sonntag (19. Januar, 15.30 Uhr) den FC Bayern im Olympiastadion.

So spielte Hertha gegen Frankfurt:

Jarstein - Pekarik (61. Esswein), Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Wolf, Skjelbred, Maier (65. Klünter), Leckie - Köpke, Ibisevic (61. Redan).