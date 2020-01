Hertha BSC lässt Eduard Löwen auf Leihbasis ziehen

Orlando/Berlin. Für Eduard Löwen war es nur ein kurzer Abstecher ins sonnige Florida. Der Mittelfeldspieler hat das Trainingslager von Hertha BSC am Sonntag verlassen, um sich einen neuen Verein zu suchen. Der 22-Jährige soll auf Leihbasis wechseln. Zuletzt hatten Bundesliga-Konkurrent FC Augsburg und Zweitligist VfB Stuttgart um Löwen gebuhlt.

„Edu hat die neue Konkurrenzsituation mit Santiago Ascacibar erkannt und uns gebeten, ob er Gespräche führen darf“, sagte Trainer Jürgen Klinsmann am Rande der ersten Trainingseinheit am Sonntag in Orlando. „Er ist ein riesengroßes Talent, aber er braucht nun mal Spielzeit.“ Löwen war im Sommer für sieben Millionen Euro von Absteiger Nürnberg nach Berlin gewechselt, hatte seitdem aber nur sieben Spiele absolviert und stand zuletzt mehrfach nicht im Kader des Tabellenzwölften.

Mehr in Kürze.