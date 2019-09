Hertha BSC: Kann BVB-Flügel Marius Wolf den Berlinern helfen?

Wie tickt der Mann, den Hertha vom BVB ausleihen will, was zeichnet ihn aus und wie könnte er den Berlinern helfen? Ein Überblick.

Dortmund/Berlin.. Hertha BSC steht offenbar unmittelbar vor einer Ausleihe von Borussia Dortmunds Marius Wolf. Der 24 Jahre alte Flügelspieler soll am Montag den Medizincheck beim Berliner Fußball-Bundesligisten absolvieren und für ein Jahr an die Spree wechseln. Zunächst hatten „Bild“ und „Kicker“ über die Personalie berichtet.

Wolf war im Sommer 2018 für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum BVB gewechselt, kam in seiner ersten Saison bei den Dortmundern aber nur zu zehn Startelfeinsätzen in der Liga, spielte zudem vier Mal in der Champions League und zwei Mal im DFB-Pokal. In der laufenden Bundesliga-Saison konnte er bislang keine weitere Spielminute sammeln.

Kumpel von Kevin-Prince Boateng

Wolf, der bei der Eintracht meist auf dem rechten Flügel agierte, übernahm beim BVB auch die Rolle des rechtes Außenverteidigers – allerdings eher als Aushilfslösung. Als Ersatz von Lukasz Piszczek und Achraf Hakimi hinterließ der 1,87 Meter große Rechtsfuß in der Defensive jedoch einen soliden Eindruck.

Im Angriff der Dortmunder kam Wolf, der seit der gemeinsamen Zeit in Frankfurt als guter Kumpel von Kevin-Prince Boateng gilt, nicht an der starken Konkurrenz vorbei. Trainer Lucien Favre setzte stattdessen auf andere Kräfte: Marco Reus, Jadon Sancho, Jacob Brun Larsen oder Raphael Guerreiro.

Hohes Tempo, starke Mentalität

Wolfs Stärken sind allerdings unbestritten: hohes Tempo, geradliniger Fußball, starke Mentalität. Qualitäten, die Hertha gut zu Gesicht stehen würden. Auf der rechten Außenbahn würde Wolf den Berlinern mehr Flexibilität verleihen.

Hinten rechts ist derzeit Lukas Klünter gesetzt, Routinier Peter Pekarik, der fast die gesamte Vorbereitung verpasste, gilt als Sicherheitsvariante. Auf dem rechten Flügel tat sich Rekordeinkauf Dodi Lukebakio zuletzt schwer, er könnte auch auf der linken Außenbahn oder im Sturmzentrum agieren.

In Dortmund hat Wolf, der aus seinem Faible für teure Autos und Designer-Kleidung kein Geheimnis macht, stattlich verdient – dem Vernehmen nach bis zu fünf Millionen Euro pro Saison (inklusive Prämien). Eine Summe, die in Berlin unrealistisch scheint. Dafür dürfte ihn die Aussicht auf Spielzeit locken.