Hertha verbietet gegen RB Leipzig Spruchbänder und Banner

Zwischen Hertha und Leipzig geht es oft hoch her. Nach Randalen in Dortmund verschärfen die Berliner die Einlasskontrollen.

Berlin. Starke Kulisse oder doch eher enttäuschend? Michael Preetz, Manager von Hertha BSC, entscheidet sich für: „Alles über 50.000 ist gut.“ Kommt auf den Standpunkt an. Verglichen mit den durchschnittlich 41.000 zahlenden Stadionbesuchern in der vergangenen Saison, sind die gut 50.000 Fans, die Hertha am Sonnabend gegen RB Leipzig erwartet, eine klare Steigerung (18.30 Uhr, Olympiastadion).

Andrerseits darf man auch etwas enttäuscht sein. Der Vergleich zwischen dem Hauptstadt-Klub und dem neureichen Bundesliga-Newcomer aus Leipzig hatte im Mai noch 60.500 Zuschauer gelockt, ein Jahr zuvor waren 62.3000 ­Zuschauer gekommen. Preetz wirft an dieser Stelle ein, dass aktuell aus ­Leipzig ein deutlich geringeres Interesse zu verzeichnen sei als im Vorjahr.

Dafür stehen sich Hertha und RB noch nie so auf Augenhöhe gegenüber wie am Sonnabend. Beide Klubs sind erfolgreich in die Saison ­gestartet, liegen punktgleich (vier Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage) auf den Rängen fünf und sechs. Die Berliner meisterten unter der Woche die Pokalhürde Darmstadt ebenso mit 2:0 wie Leipzig das Hindernis Hoffenheim.

Aber Hertha hat etwas gutzumachen. In den Vorsaisons gingen die Hausherren gegen die RB-Hochgeschwindigkeitsfußballer mit 1:4 und 2:6 unter. Zwei bittere Pleiten für die traditions­bewussten Hertha-Fans im Prestige­duell gegen den ungleichen Nachbarn. Rechnet man die 0:2-Niederlage vom Dezember 2016 sowie das überragende, trotz Unterzahl erkämpfte 3:2 von Hertha in Leipzig dazu, sind in ­bisher vier Partien bereits 20 Treffer gefallen. Oder anders formuliert: Treffen Hertha und Leipzig aufeinander, fällt ­alle 18 ­Minuten ein Tor.

Trainer Dardai ist zuversichtlich

Ob am Sonnabend ein erneutes Spektakel geboten wird, ist offen. ­Hertha-Trainer Pal Dardai ist aber zuversichtlich, dass sein Team diesmal gegen Timo Werner, Yussuf Paulsen und Co nicht untergehen wird. Er habe lange mit Co-Trainer Rainer Widmayer gesprochen. „Wir haben einen Plan und wollen ­unbedingt gewinnen.“ Die Mannschaft sei gut drauf „und sehr motiviert.“ Der Schlüssel, ob sich Hertha oder die Gäste durchsetzen, liegt für Dardai „jeweils in den ersten vier oder fünf Sekunden wenn wir den Ball erobert oder verloren haben.“ RB ist stark im Gegenpressing. Und die Leipziger beim Ballgewinn spielen sie blitzschnell auf die ­Stürmer.

Besonders motiviert gegen seinen Ex-Verein ist Davie Selke. Der Stürmer hat im vergangenen Dezember ein herausragendes und sehr emotionales Spiel plus zwei Tore beim 3:2 in Leipzig abgeliefert. Doch am Dienstag in Darmstadt hatte der Trainer Selke bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison nach 64 Minuten ausgewechselt.

Hertha stockt Ordnerpersonal auf

„Davie war einen Tick übermotiviert“, sagte Dardai. Gegen Leipzig könnte also der formstarke Kapitän Vedad Ibisevic (vier Saisontore) wieder mit von der Partie sein. Egal, welcher Stürmer die Blau-Weißen anführt – eines wollen die Berliner den Gästen sicher nicht gönnen: Hertha könnte der erste Erstligist sein, gegen den Leipzig seinen vierten ­Bundesliga-Sieg einfährt.

Als Folge der Randale im Hertha-Fanblock am vergangenen Wochenende in Dortmund verfügte Hertha neue Regeln für die Stadionbesucher. So sind im Olympiastadion ab sofort für Heim- und Gäste-Fans Banner, Spruchbänder, Blockfahnen und Doppelhalter verboten. Weiter teilte der Klub mit: „Hertha möchte die Sicherheit aller Zuschauer bestmöglich gewährleisten.“ Deshalb werde das Ordnerpersonal aufgestockt und die Sicherheitskontrollen beim ­Einlass verschärft.

Mehr zum Thema:

Hertha kooperiert mit der Polizei

Preetz verurteilt Ausschreitungen von Hertha-Ultras