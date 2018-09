Torunarigha fällt mit Achillessehnenproblemen aus

In Wolfsburg musste Jordan Torunarigha (r.) nach 74 Minuten ausgewechselt werden

Berlin. Bittere Nachricht für Jordan Torunarigha (21): Herthas formstarker Innenverteidiger hat sich beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg schwerer verletzt als zunächst angenommen. Bei einer MRT-Untersuchung am Montag wurde eine Schädigung der Achillessehne diagnostiziert. Das Eigengewächs muss seinen Fuß nun wochenlang mit einem Airwalker-Schuh ruhigstellen.

„Das ist natürlich sehr schade für Jordan, denn er war richtig gut drauf“, sagte Trainer Pal Dardai: „Ich wünsche ihm, dass er bald wieder auf dem Platz ist. Wir werden das als Mannschaft auffangen.“

Genau das aber wird nicht so einfach, denn mit Karim Rekik fehlt ein weiterer Innenverteidiger, der – so wie Torunarigha – Linksfuß ist. Der Niederländer klagt über Adduktorenprobleme. Trainer Dardai wird daher erneut auf Routinier Fabian Lustenberger (30) zurückgreifen, der nach seiner Einwechslung in Wolfsburg eine unglückliche Rolle spielte. Vor Wolfsburgs Elfmeter, der zum 1:1 führte, klärte der Schweizer nicht konsequent; beim späten Gegentor zum 2:2-Endstand entwischte ihm VfL-Angreifer Admir Mehmedi.

Trotz Blessur auf dem Platz

Besonders ärgerlich ist aus Berliner Sicht der Fakt, dass Torunarigha in der vergangenen Woche schon mit einer Achillessehen-Blessur von der U21-Nationalmannschaft zu Hertha zurückgekehrt war. Sein Einsatz am Sonnabend gegen Wolfsburg stand deshalb auf der Kippe. Erst nach dem problemfreien Abschlusstraining am Freitag gab Torunarigha grünes Licht.

„Das war mit Sicherheit nicht zu viel Risiko“, sagte Co-Trainer Rainer Widmayer am Sonntag, „vor dem Spiel war er fit. Sein Abschlusstraining war top. Er hat gestern ein Klassespiel abgeliefert. Dass er auf diesem Boden, der war sehr hart, dass er bei einer Landung vielleicht schlecht aufkommt und Schmerzen hat, das kann passieren. Aber Jordan hat der Mannschaft gestern sehr viel Sicherheit und Halt gegeben.“ Für das MRT erwartete er „nichts Schlimmes“. Es sollte anders kommen.

„Das ist für den Moment sicherlich bitter für Jordan und für uns ein Ausfall der weh tut, denn er hat bisher richtig gute Leistungen gezeigt“, sagte Hertha-Manager Michael Preetz. Torunarigha wird dem Bundesligisten bis auf Weiteres fehlen.

( BM )