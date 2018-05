Herthas Stadionwunsch stößt auf Skepsis

Berlin. Hertha BSC ist mit seinen Plänen für ein neues Stadion auf Skepsis im Berliner Abgeordnetnehaus gestoßen. Vertreter aller Fraktionen machten am Freitag im Sportauschuss deutlich, dass aus ihrer Sicht noch viele Fragen offen sind und ein längerer Diskussionsprozess bevorsteht. Einige Parlamentarier kritisierten auch die öffentlich dokumentierte Vorfestlegung der Hertha für einen Stadionneubau.

Der Senat verhandelt seit Juli 2017 mit dem Bundesligisten. In der Vorwoche hatten beide Seiten mitgeteilt, dass sie zwei Varianten für "technisch realisierbar" halten: den Umbau des Olympiastadions oder einen Neubau im Olympiapark nebenan. Hertha bevorzugt einen Neubau, den der Verein selbst finanzieren will. Der Senat favorisiert dagegen aus Angst vor finanziellen Einbußen den Hertha-Verbleib in seiner alten Arena. Es ist das Anliegen des Senats, Hertha in Berlin zu halten. Der monetäre Nutzen für die Stadt Berlin vom Wirtschaftsunternehmen Hertha BSC liegt im dreistelligen Millionenbereich. Der aktuelle Mietvertrag für das Olympiastadion läuft 2025 aus.