Valentin Stocker kehrt zum FC Basel zurück

Sein letzter Auftritt im Hertha-Trikot: Valentin Stocker (Nr. 14) beim Wintercup in der Partie gegen Hannover 96

Valentin Stocker blieb in Berlin ein nie ganz erfülltes Versprechen und verlässt Hertha BSC vorzeitig in Richtung Schweiz.

Berlin. Valentin Stocker (28) verlässt Hertha BSC mit sofortiger Wirkung. Der Schweizer kehrt in seine Heimat zurück und wird ab sofort wieder für den FC Basel spielen.

Der Linksfuß war im Sommer 2014 nach Berlin gewechselt und absolvierte für Hertha 76 Pflichtspiele, in denen er neunmal für Hertha traf. Doch schon seit längerem kam Stocker wenig oder gar nicht zum Einsatz und spielte in den Planungen von Pal Dardai keine Rolle. Mittefeldspieler Stocker sagt: "Ich freue mich enorm, wieder das FCB-Trikot überstreifen zu dürfen und zurück im Joggeli zu sein".

Herthas Geschäftsführer Michael Preetz sagte: "Valentin hat in seiner Zeit bei uns immer alles für Hertha BSC gegeben und der Mannschaft mit wichtigen Toren geholfen. Zuletzt kam er – auch aufgrund von Verletzungen – nicht mehr so zum Zug, wie er sich das selbst erhofft hat. Deshalb sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung nachgekommen und wünschen ihm für die Aufgaben in Basel alles Gute".

Wichtige Tore in der Saison 2014/15

Der Schweizer spielte schon vor seinem Wechsel nach Berlin in Basel. Seine wichtigste Zeit bei Hertha hatte Stocker in der ersten Saison 2014/15, als er mit wichtigen Toren zum Klassenerhalt von Hertha beitrug.

Dauerhaft erfüllen konnte Stocker die Erwartungen, die in ihn als Königstransfer gesetzt waren, aber nie. In der vergangenen und der laufenden Saison fand Trainer Dardai keine rechte Position für den Schweizer. Sein Vertrag in Berlin wäre ohnehin zum 30. Juni ausgelaufen.

Basel trifft auf Manchester City

Der FC Basel bereitet sich derzeit im Trainingslager in Marbella auf die Rückrunde vor. Stocker wird dem Team nachreisen. Basel trifft im Achtelfinale der Champions League auf Manchester United (13. Februar/7. März).

FCB-Sportdirektor Marco Streller: «Vali ist ein fantastischer Spieler, der im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Er wird uns dank seiner grossen Erfahrung und seinen vielseitigen Qualitäten auf und neben dem Platz weiterbringen.» Stocker hofft in Basel auf Einsatzzeiten, um sich mit guten Leistungen für die WM im Sommer in Russland zu empfehlen, für die sich die Schweiz qualifiziert hat.

Mehr zum Thema:

Der Kapitän als Motivator

Hertha: Schlechte Rückrunde soll raus aus den Köpfen

Bei Hertha stecken die Talente in der Zwickmühle