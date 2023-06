Top-Los für Makkabi, Regionalligisten für Union und Hertha BSC

Berlin. Die erste Runde des DFB-Pokals ist ausgelost. Am Sonntag zogen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Stabhochspringerin Sarah Vogel die Lose im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Mit dabei: drei Berliner Vereine – der 1. FC Union, Hertha BSC und TuS Makkabi Berlin.

Der Neuling aus der Oberliga, der sich mit dem Sieg im Berliner Landespokalfinale gegen Sparta Lichtenberg (3:1 n.V.) als erster jüdischer Klub für den DFB-Pokal qualifizierte, bekommt es mit Bundesligist VfL Wolfsburg zu tun. Makkabi-Trainer Wolfgang Sandhowe hätte allerdings gern einen anderen Gegner gehabt: Hertha BSC. „Da haben wir vielleicht eine günstige Chance“, sagte der 69-Jährige. „Aber mit Wolfsburg können wir auch leben.“

Erstrunden-Partien steigen Mitte August

Für Hertha BSC geht es stattdessen nach Jena. Der Bundesliga-Absteiger trifft dort auf Regionalligist Carl-Zeiss Jena. Der 1. FC Union, der in der vergangenen Saison im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt (0:2) ausschied, reist in die Kurpfalz. Gegner ist der FC-Astoria Walldorf aus der Regionalliga Südwest.

Rekordmeister Bayern München tritt beim Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster an, Pokalsieger RB Leipzig spielt gegen Wehen Wiesbaden, Borussia Dortmund trifft auf den TSV Schott Mainz. Gespielt wird vom 11. bis zum 14. August. Nur Bayern und Leipzig tragen ihre Erstrunden-Partien am 26./27., aus, da am 12. August der Supercup ausgespielt wird. Das Finale des DFB-Pokals findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Ausführlicher Bericht in Kürze.