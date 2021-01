Gegen Leverkusen setzt Union auf eine gute Ordnung

Berlin. Wer nach Berlin kommt, zumindest nach Köpenick, der hat es schwer. Das wissen in der Fußball-Bundesliga inzwischen auch Bayern München und Borussia Dortmund. Während der Tabellenführer sich immerhin noch über einen Punkt an der Alten Försterei freuen konnte (1:1), fuhr der Vierte nach dem Gastspiel beim 1. FC Union sogar ohne Zähler heim (2:1).

Bayer Leverkusen dürfte also gewarnt sein, der Tabellendritte ist am Freitagabend zu Gast beim Überraschungs-Fünften (20.30 Uhr, DAZN). Zwar kommen die Rheinländer mit dem Erfolgserlebnis im Zweitrunden-Pokalduell gegen Frankfurt vom Dienstag (4:1) nach Berlin, aber eben auch mit einer größeren Belastung in den Beinen. „Ich glaube schon, dass sie das spüren“, so Trainer Urs Fischer. Aber da sie sich für die nächste Runde qualifiziert hätten, müsse sich das nicht negativ auswirken. „Es liegt vor allem an uns, sie zu beschäftigen und Zugriff auf das Spiel zu bekommen, sie in Zweikämpfe zu verwickeln“, so der Coach.

Trainer Fischer sieht für Union eine große Herausforderung

Ansonsten könnte es unangenehm werden für die Berliner, die gern den nächsten Großen ärgern wollen. „Wenn du sie aufdrehen lässt, wird es schwierig, sie zu verteidigen“, weiß der Schweizer um die Vorzüge des Gegners, der eine große Flexibilität zeigt. „Es ist eine Mannschaft, die sich über Ballbesitz definiert, die immer wieder versucht, spielerische Lösungen zu finden“, so Fischer. Doch ebenso kann Bayer mit langen Bällen gefährlich. „Sie haben Geschwindigkeit auf den Seiten, haben Kreativität im Zentrum. Es wird eine tolle Herausforderung für uns“, findet Unions Übungsleiter.

Für sein Team werde es wichtig werden, gut organisiert zu sein und es vor allem auch zu bleiben, wenn Bayer das Tempo anzieht. Durch die drei Duelle in der Vorsaison habe Union aber gelernt, sich auf Leverkusen einzustellen. „Ich glaube schon, dass wir da eine gewisse Entwicklung gemacht haben“, sagt Fischer, der wohl wieder auf Abwehrspieler Nico Schlotterbeck zurückgreifen kann.

