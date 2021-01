Auf diese Premiere hätte Unions Knoche gern verzichtet

Union-Verteidiger Robin Knoche trifft am Sonnabend auf seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg. Das erwartet er von seinen ehemaligen Kollegen.

Berlin. Auf diese Premiere hätte Robin Knoche sicher gern verzichtet. Doch weil man beim VfL Wolfsburg den Innenverteidiger im vergangenen Sommer nach 15 Jahren nicht mehr haben wollte, musste sich der Profi umorientieren. So heuerte Knoche bei Union Berlin an und trifft nun am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) erstmals auf seinen Ex-Klub. Doch wie groß ist die Freude über das Wiedersehen tatsächlich?