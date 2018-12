Klopps Vorsprung in England wird immer größer

Der FC Liverpool vollendet am Boxing Day eine Hinserie ohne Niederlage, ManCity und Guardiola fallen nach zwei Pleiten in Folge zurück.

Manchester City ist in der Premier League völlig offenbar von der Rolle. Der von Pep Guardiola trainierte Titelverteidiger unterlag am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 1:2 (1:1) bei Leicester City, dem Meister von 2016. Bereits am Sonntag hatte City mit 2:3 daheim gegen Crystal Palace verloren. Guardiolas Team fiel zum Abschluss der Hinrunde somit sogar hinter Tottenham Hotspur auf Rang drei zurück. Der Rückstand von Guardiola auf Spitzenreiter FC Liverpool, der am Boxing Day 4:0 (1:0) gegen Newcastle United gewann, beträgt nun bereits sieben Punkte. Die Spurs liegen sechs Zähler hinter den „Reds“.

In Liverpool brachte der kroatische Abwehrspieler Dejan Lovren die Reds vor 53.318 Zuschauern in Führung (11.), Mohamed Salah erhöhte per Foulelfmeter (48.), außerdem trafen Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (79.) und Fabinho (85.). Klopps Team, das im Achtelfinale der Champions League im Februar ja auf den deutschen Meister FC Bayern München trifft, ist damit eine historische Hinrunde mit 19 Spielen ohne Niederlage (16 Siege, drei Remis) gelungen, die die Hoffnung auf die erste Meisterschaft seit 1990 nährt. Und die sicher auch das Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben stärkt. Am 29. Dezember empfängt Klopps Team zum Rückrunden-Auftakt den FC Arsenal an der Anfield Road, am 3. Januar tritt es bei Manchester City an. Englands Fans erleben einen spannenden Jahreswechsel.