DFB vergibt Preise für Projekte zur Integration

Berlin. Ist der Fußball mehr als ein schönes Spiel? Nein und ja. Nein, weil er oft aufgeblasen wird zu etwas, mit dem viel Geld verdient werden soll. Mehr als ein schönes Spiel ist er, wenn er zu seinem Kerngedanken zurückkehrt: gemeinschaftlich etwas zu erleben.

Am Montag wurde das Schlaglicht, das auf den Fußball fällt, auf jene gerichtet, die sich um die Gemeinschaft verdient machen. Im Kongresszentrum Axica am Brandenburger Tor verlieh der Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum elften Mal den Integrationspreis des Verbands. Gewürdigt wurden in den drei Kategorien Vereine, Schulen und kommunale sowie freie Träger, die sich um die Integrationsarbeit verdient machen. "Wir wollen mit diesem Preis unsere Wertschätzung ausdrücken, gegen Vorurteile ankämpfen und Vorbilder schaffen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. 40.000 Spieler mit einer Fluchtgeschichte würden in Vereinen des Verbands kicken, so Grindel: "Fußball hat die Kraft, Brücken zu bauen und Menschen unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft zu verbinden."