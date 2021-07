Mehr Lufthoheit mit Beck

Wie schon in der Vorsaison startet BFC Dynamo in Leipzig in die neue Spielzeit. Sie haben sich einiges vorgenommen

Berlin. Wie schon in der Vorsaison startet der BFC in Leipzig in die neue Spielzeit. In diesem Jahr allerdings zum alten Ost-Schlager bei der Lok. Dort dann mit hoffentlich größerem Erfolg. An das 1:3 bei den Chemikern in Leutzsch hegt man in Hohenschönhausen nämlich alles andere als gute Erinnerungen.

Mit dem Berliner Pokalsieg gingen die Weinroten in ihre kurze Sommerpause. Wird der durch Blau-Weiß 90 beklagte Triumph und daraus folgend die Teilnahme am DFB-Pokal von der Bundesgericht bestätigt, wartet am 7. August mit dem VfB Stuttgart ein lukrativer Gegner auf die Berliner. Die scheinen sich für die kommenden Monate überhaupt einiges vorgenommen zu haben.

Verpflichtung von Christian Beck

Ohne Frage: Vor allem im Offensivbereich hat sich der DDR-Rekordmeister mit Beck, dem in Fürstenwalde enorm auffälligen Geurts oder dem Halberstädter Hoppe gut verstärkt. Als Königstransfer ist dabei ohne Vertun die Verpflichtung des acht Jahre für den 1. FC Magdeburg auf Torejagd gehenden Christian Beck zu sehen. In 176 Drittligaspielen gelangen dem 1,96 Meter großen Stürmer stolze 62 Treffer.

Was der 33-Jährige immer noch kann, hat er in den Vorbereitungsspielen bereits eindrucksvoll bewiesen. Acht Treffer sind ihm in fünf Partien gelungen, einige davon mit dem Kopf. Schon bisher war der BFC nach Kleihs-Standards mit den robusten und kopfballstarken Reher, Pollasch oder Bolyki eminent gefährlich. Dank Beck könnte die Lufthoheit nun zu einem richtig großen Trumpf des Dynamo-Spiels werden.

Auch in die Breite des Kaders wurde im Sommer investiert. Klump (Köln II) wie Möbius (Münster) sind aus der Jugend des VfL Wolfsburg hervorgegangen und haben ihre Qualitäten bereits nachgewiesen. Die Innenverteidiger Schrewe (Dresden) und Meyer (RB Leipzig) bezeichnet Trainer Christian Benbennek als „hochtalentiert“. Mit Stajila (2,02 Meter) ist zuletzt noch der zweite Keeper gefunden worden. Erfreulich: Vor dem Auftaktspiel in Leipzig plagen die Berliner keine personelle Sorgen.