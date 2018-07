WM-Achtelfinale: Brasilien gegen Mexiko live im TV, Stream & Ticker

Die Selecao gilt nach wie vor als heißer Kandidat auf den WM-Titel - auch wenn Brasilien in der Gruppenphase wenig Glanz versprühte. Vor allem Superstar Neymar blieb weit unter den Erwartungen zurück. Dennoch erreichte der fünfmalige Weltmeister souverän Platz eins in der Gruppe E und geht am Montag (2. Juni, Anstoß 16.00 Uhr) in der Samara-Arena als Favorit ins Match gegen Mexiko. "Team, Freunde, Familie oder nenne es, wie du willst, alle sind vereint und fokussiert auf das eine Ziel: Mexiko besiegen", twitterte Neymar vor dem Showdown.

Nach zwei Auftaktsiegen hatte DFB-Schreck Mexiko schon vom Titel geträumt - nun heißt es die 0:3-Pleite im letzten Gruppenspiel gegen Schweden schnell abzuhaken. "Der Spirit ist nicht zerstört. Es ist besser, dass es jetzt passiert ist. Das Gute ist: Jetzt beginnt eine komplett neue WM", meint Frankfurts "El Titán" Carlos Salcedo. Mexiko steht bereits zum siebten Mal in Serie im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.

WM 2018: Brasilien gegen Mexiko live im Free-TV

Das Achtelfinale Brasilien gegen Mexiko wird am Montag (2. Juni, Anstoß 16.00 Uhr) live im Zweiten zu sehen sein. Los geht es im ZDF mit der Berichterstattung "WM live" um 15.05 Uhr. Durch die Sendung führt im ZDF-Studio Moderator Oliver Welke zusammen mit dem ZDF-Experten Oliver Kahn. Pünktlich zum Anstoß um 16 Uhr übernimmt Kommentator Béla Réthy live aus Samara.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein. Als weitere Experten setzt das ZDF auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier.

Das Spiel Brasilien gegen Mexiko im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de.

Brasilien gegen Mexiko im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Achtelfinale der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Brasilien vs. Mexiko

In diesem Stadion findet das Spiel Brasilien gegen Mexiko statt

Das Samara-Stadion (auch Kosmos-Arena) wurde eigens für die WM 2018 erbaut und wird während des Turniers rund 45.000 Zuschauern Platz bieten. Das Design der Samara-Arena mit seiner gigantischen 60 Meter hohen Glaskuppel soll die Metropole Samara als Luft- und Raumfahrtzentrum Russlands feiern. Vier Spiele aus ebenso vielen WM-Gruppen werden hier zu sehen sein, dazu ein Achtelfinale und ein Viertelfinale der WM 2018.

