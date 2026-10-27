Der deutsche Handball-Nationalspieler Nils Lichtlein fällt wegen einer Schulterverletzung erneut lange aus und bangt um seinen Einsatz bei der Heim-WM im Januar. „Dem Team wird Lichtlein mehrere Wochen fehlen, voraussichtlich wird er erst Mitte Dezember wieder auf der Platte stehen können“, teilten die Füchse Berlin mit.

Der 24-Jährige hatte sich in der Sommerpause einer Fußoperation unterziehen müssen und deshalb bereits den Saisonstart verpasst. Erst vor wenigen Wochen war er auf das Parkett zurückgekehrt - nun der nächste Rückschlag. Die Verletzung hatte sich der Rückraumspieler im Bundesliga-Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt zugezogen.

Keine Operation: „Wäre das sichere Aus für die WM“

Die gute Nachricht: Die Ärzte streben nach Angaben der Füchse eine konservative Behandlung an. „Ich bin erst einmal froh, dass die Experten zu dem Entschluss gekommen sind, dass eine Operation nicht notwendig ist. Das wäre das sichere Aus für die WM gewesen“, sagte Vereinsboss Bob Hanning.

Lichtlein verpasst damit auch den Start in die EM-Qualifikation am 5. November in seiner Wahlheimat Berlin. Selbst bei einer Rückkehr Mitte Dezember bliebe dem Rückraumspieler nur wenig Zeit, um bis zur Heim-WM wieder seine Bestform zu erreichen. Deutschland startet am 13. Januar in München gegen Tunesien in das Turnier. Im Nationalteam gilt Lichtlein als wichtigste Alternative zu Spielmacher Juri Knorr.

„Natürlich ist es nicht schön, dass ich jetzt schon mehrere Verletzungen in diesem Jahr hatte, aber am Ende ist es doch noch Glück im Unglück. Ich werde alles dafür tun, schnellstmöglich wieder zurückzukommen“, kündigte Lichtlein an.

dpa