Füchse-Toptalent wechselt von Bob Hanning zum HSV Hamburg

Berlin. Am Montag ging es für Moritz Sauter und die Füchse Berlin nach Saudi-Arabien. Beim IHF Super Globe spielt der Tabellenführer Handball-Bundesliga derzeit um die Klub-Weltmeisterschaft. In der kommenden Woche dürfte sich Sauter, mit 20 Jahren eines der größten deutschen Talente, dann auf den Weg nach Hamburg machen.

Wie zuerst die „Bild“ berichtete, steht der deutsche U21-Weltmeister kurz vor einer Unterschrift beim HSV Hamburg (HSVH). Der Vertrag des Spielmachers in Berlin, wo er vor allem bei Kooperationspartner 1. VfL Potsdam in der Zweiten Liga Verantwortung übernimmt, läuft am Saisonende aus. In Hamburg soll er Dani Baijens ersetzen, der im kommenden Sommer zu Paris St. Germain wechselt.

Moritz Sauter soll zeitnah in Hamburg unterschreiben

Nach Morgenpost-Informationen ist der Vertrag beim HSVH zwar noch nicht unterschrieben, beide Klubs wünschen sich aber zeitnahen Vollzug. Bereits in der kommenden Woche könnte der Transfer offiziell vermeldet werden. Überzeugt haben dürfte Sauter, der auch bei anderen Bundesligaklubs Interesse hervorgerufen hatte, unter anderem HSVH-Trainer Torsten Jansen, der in der Vergangenheit viele junge Spieler weiterentwickelt hat.

Für Potsdam ist der gebürtige Augsburger, der bereits vor sieben Jahren in die Füchse-Akademie gewechselt war, mit 49 Treffern aktuell der zweitbeste Torschütze. Der 1,90 Meter große und 90 Kilogramm schwere Rückraumspieler gilt als ruhiger und fleißiger Arbeiter, der auch in der Defensive bestehen kann.

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.