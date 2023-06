12.000 Kinder bilden Mega-Kulisse in Berlin

Als „Energizer für den Handball“: Bei der U21-WM sind am Mittwoch und Donnerstag über 12.000 Kinder in der Schmeling-Halle.

Berlin. Frankreich oder Brasilien, Tunesien oder auch Spanien – sie alle müssen sich am Mittwoch und Donnerstag auf eine lautstarke Kulisse in der Max-Schmeling-Halle einstellen. Wenn in Berlin die Platzierungsrunde der U21-Weltmeisterschaft der Handballer startet, auch President’s Cup genannt, werden die Tribünen prall gefüllt sein.

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur achten Klasse aus Berlin und Brandenburg eingeladen, um der jungen Generation den Handball näherzubringen. Neben etlichen Mitmachstationen vor der Schmeling-Halle können die Kids auch bei jeweils zwei Spielen zuschauen.

Zuschauerzuspruch so gut wie nie bei Nachwuchs-Turnieren

Somit sind am Mittwoch (Platzierungsspiele um 10.45 Uhr und um 13 Uhr) bis zu 6000 Kinder in der Halle, und am Donnerstag (Platzierungsspiele am Vormittag, Viertelfinals am Nachmittag und am Abend) insgesamt circa 6500. Die Hoffnung des DHB: eine nie dagewesene Kulisse für den internationalen Handball-Nachwuchs.

Schon jetzt haben die Zuschauerzahlen im Vorrundenstandort Hannover und im Hauptrundenspielort Magdeburg den bisher bekannten Zuspruch bei Nachwuchs-Turnieren übertroffen. Für Deutschland soll die U21-WM, die zusammen mit Griechenland ausgetragen wird, auch eine kleine Generalprobe für die Europameisterschaft der Männer im kommenden Januar sein.

Deutschland trifft am Donnerstag auf Dänemark

„Diese U21-WM ist in jeder Hinsicht eine Investition – vor allem in die Entwicklung unserer Top-Talente und als Impuls für Kinder und Jugendliche, selbst Handball zu spielen“, erklärt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB. „Dass so viele Kinder in der Max-Schmeling-Halle sein werden, ist ein Energizer für den Handballsport.“

Auch die deutsche Mannschaft ist am Donnerstag gefragt. Im Viertelfinale treffen die DHB-Junioren von Trainer Martin Heuberger auf Dänemark (21 Uhr, Eurosport). Das große Ziel des deutschen Teams ist der WM-Titel und damit das Finale am 2. Juli (18 Uhr, Eurosport). Schon 2009 und 2011 krönte sich die deutsche U21 zum Weltmeister.

Tickets für das Endspiel, sowie für alle weiteren Partien der K.-o-Runde in der Max-Schmeling-Halle gibt es ab fünf Euro unter playthefuture2023.com.

