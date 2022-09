Trainer Siewert kehrt zurück bei den Füchsen Berlin

Nach einem leichten Schlaganfall steht Trainer Jaron Siewert bei den Füchsen Berlin gegen Stuttgart wieder an der Seitenlinie.

Berlin. Jaron Siewert kehrt gut vier Wochen nach seinem leichten Schlaganfall auf die Trainerbank der Füchse Berlin zurück. Wenn die Berliner am Sonnabend in der Max-Schmeling-Halle gegen den TVB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky) antreten, wird der 28-Jährige das Team betreuen. Schon am Freitagabend sollte er wieder das Abschlusstraining leiten.

Siewert hatte am 11. August einen leichten Schlaganfall erlitten, der auf eine Gerinnungsstörung zurückzuführen war, wie der Verein mitteilte. Siewert begab sich anschließend zu ausführlichen ärztlichen Untersuchungen ins Klinikum Buch und das Universitätsklinikum Leipzig. Nun gaben die Ärzte grünes Licht für eine Rückkehr.

Füchse-Chef Hanning sprang für den Coach ein

Für den Füchse-Coach endete somit eine Zeit der Ungewissheit. „In erster Linie bin ich froh, nach der langen Wartezeit wieder zurück zu sein. Und ich bin extrem dankbar für die Hilfe der Füchse-Familie. Allen voran Bob Hanning, der meine Ungeduld gezügelt hat. Nach dem ersten Schock und der Verarbeitung in den letzten Wochen fühle ich mich mental und körperlich zu 100 Prozent fit und bin voll motiviert, jetzt aktiv einzugreifen“, sagte Siewert.

In den letzten Wochen war Manager Hanning als Coach eingesprungen. „Ich bin überglücklich und froh, dass Jaron seinen erfolgreichen Job bei den Füchsen fortsetzen kann und wir gemeinsam wieder Erfolge feiern werden. Seine Gesundheit war hier das Wichtigste. Während der letzten Wochen habe ich in seinem Sinne und in enger Absprache die Mannschaft übernommen“, sagte der 54-Jährige, der sich nun wieder ganz seiner Trainertätigkeit beim Zweitligisten 1. VfL Potsdam widmen kann.

