Saisonstart: Füchse müssen auf Trainer Siewert verzichten

Trainer Jaron Siewert fehlt den Füchsen Berlin zum Saisonstart am Sonntag. Bob Hanning übernimmt an der Seitenlinie.

Berlin. Für die Füchse Berlin läuft der Countdown. Am Sonntag startet der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt in die neue Saison, zum Auftakt ist Frisch Auf Göppingen zu Gast in der Max-Schmeling-Halle (16.05 Uhr, Sky). Einer wird dann allerdings fehlen: Trainer Jaron Siewert. Der 28-Jährige ist noch krankgeschrieben

„Ich hoffe, dass die medizinischen Untersuchungen in Kürze eine Rückkehr auf die Trainerbank ermöglichen“, erklärt Geschäftsführer Bob Hanning, der den Coach an der Seitenlinie vertreten wird. „Da ich die Mannschaft schon in Bundesliga- und Europapokal betreuen durfte, sind wir gemeinsam mit Max Rinderle ein eingespieltes Trio und stimmen uns ab.“

Füchse Berlin kennen Hanning als Trainer

Hinter Hanning liegen anspruchsvolle Wochen. Durch Siewerts Ausfall trainierte der 54-Jährige neben seinen zahlreichen anderen Aufgaben – wie seinem Amt als Coach des VfL Potsdam – auch die Profis. „Ich wollte eigentlich nie mehr im Männerhandball als Trainer fungieren“, sagt er. Das Projekt in Potsdam liege ihm aber am Herzen. Und nun versuche er, „Jaron und der Mannschaft so gut es geht zu helfen“.

Weil Hanning schon in der vergangenen Saison ausgeholfen hatte, als Siewert mit Corona infiziert war, ist die Situation für die Spieler zwar „ungewohnt“, aber „nicht komplett neu“, wie Kapitän Paul Drux erklärt. „Beide Seiten lernen voneinander und können eine neue Perspektive einnehmen. Und die Zusammenarbeit klappt sehr gut“, so der 27-Jährige.

Besondere Ehre für Hans Lindberg

Ungeachtet der Änderungen an der Seitenlinie wird der erste Spieltag für Hans Lindberg ein besonderer. Der 41-Jährige geht in seine achte Saison mit den Füchsen, in seine 16. Profi-Spielzeit vereinsübergreifend und wird vor der Partie einen nicht alltäglichen Moment erleben. „Es ist mir eine besondere Ehre, sein Trikot bei uns als Legende unter das Hallendach zu ziehen“, sagt Hanning.

„Hans ist im Laufe der Jahre zu einer Integrationsfigur und zu einem Aushängeschild des Klubs geworden. Er ist seit vielen Jahren Leitfigur und ein Vorbild für Alt und Jung. Mit seiner Erfahrung hat er großen Anteil an den Erfolgen der Füchse Berlin und an deren Entwicklung.“

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.