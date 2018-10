Füchse mühen sich ins Finale der Klub-WM in Doha

Doha. Die Freude der Füchse Berlin über den Finaleinzug im Super Globe fiel recht verhalten aus. Es war eher pure Erleichterung, die am Mittwoch nach dem 26:20 (11:9)-Sieg im Halbfinale gegen den katarischen Gastgeber Al Sadd in den Gesichtern der Spieler zu lesen war. „Das war kein leichtes Spiel. Aber in den letzten 15 Minuten haben wir die richtige Einstellung gefunden: Leidenschaft, Kampf und Wille“, sagte Trainer Velimir Petkovic nach dem mühsamen Finaleinzug des Handball-Bundesligisten.

Denn es war keineswegs der Spaziergang, den der eine oder andere vielleicht erwartet hatte. Einem guten Start (9:2 nach einer Viertelstunde) ließen die Berliner einen totalen Einbruch folgen. Die Gastgeber konnten bis zur Halbzeit auf zwei Tore rankommen (11:9). Mitte der zweiten Hälfte spielten die Füchse dann aber ihre Angriffsstärke aus und bauten den Vorsprung auf sieben Tore aus (23:16) – auch dank Kapitän Hans Lindberg und Rückraumspieler Jacob Holm, die als beste Werfer jeweils sechs Treffer beisteuerten.

Linksaußen Struck fällt bis Jahresende aus

„Wir stehen zum vierten Mal im Finale der Klub-WM und das macht uns extrem stolz“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning. Dort treffen die Füchse am Freitag auf einen alten Super-Globe-Bekannten. Wie im vergangenen Jahr ist der Gegner der FC Barcelona. Der amtierende Klub-Weltmeister schlug am Mittwoch im ersten, hochkarätiger besetzten Halbfinale Champions-League-Sieger Montpellier HB mit 36:30 (18:19).

Doch die Füchse ereilten am Mittwoch auch schlechte Nachrichten – wieder einmal aus dem Lazarett. Linksaußen Kevin Struck wird bis Jahresende ausfallen. Der 21-Jährige hatte sich im Viertelfinale am Dienstag alle Bänder im Sprunggelenk gerissen. „Das ist wirklich bitter. Uns erreicht täglich eine neue Hiobsbotschaft. Ohne unsere gute Nachwuchsarbeit wären wir längst am Ende“, sagte Hanning. Und so wird nun ein Juniorennationalspieler den anderen ersetzen. Linksaußen Tim Matthes (19) soll schon im Bundesligaspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (13.30) zum Team gehören, erklärte Hanning.