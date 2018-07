Füchse freuen sich über Wildcard für Vereins-WM

Die Berliner spielen in Katar zum vierten Mal in Folge um 400.000 Euro Preisgeld.

Berlin. Es war eine gute Nachricht, die die Füchse Berlin am späten Mittwochabend erreichte. Zum vierten Mal in Folge wird der Handball-Bundesligist beim Super Globe in Doha (Katar) um die Vereins-Weltmeisterschaft spielen. Wie die Internationale Handballföderation mitteilte, erhalten die Berliner wie schon 2015 eine Wildcard – als Auszeichnung für den Sieg im EHF-Pokal.

„Das ist für uns eine große Ehre, und wir freuen uns über diese Wertschätzung“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Nach den Titelgewinnen 2015 und 2016 sowie der Finalteilnahme im vergangenen Jahr sei man ein „gern gesehener Gast“ in Doha. Die Freude über den Startplatz mag vor allem angesichts der Preisgelder, die in Katars Hauptstadt ausgeschüttet werden, groß sein. 400.000 Dollar erhält der Sieger, immerhin über die Hälfte darf sich der Zweitplatzierte freuen. Nette Nebeneinkünfte für die Füchse, die mit den fünf Kontinentalmeistern, dem Titelverteidiger FC Barcelona und dem Ausrichter Al-Sadd vom 16. bis zum 19. Oktober um den WM-Titel kämpfen.

Am Wochenende stehen die ersten Testspiele an

Doch bevor es so weit ist, müssen die Berliner erst einmal Spielpraxis sammeln. Auch wenn das Team von Trainer Velimir Petkovic am Donnerstag das einwöchige Trainingslager in Bad Saarow beendete, den Ball hatten die Spieler kaum in der Hand. Der Fokus lag zunächst auf der Athletik. „Es haben wirklich alle toll mitgezogen, und trotz des anstrengenden Programms hatten die Spieler ganz offensichtlich auch ihren Spaß“, sagte Sportkoordinator Volker Zerbe, „gerade auch für die Zugänge war das sehr wichtig und hilfreich, um schnell ins Team zu finden.“

Dazu hatten Torwart Malte Semisch, die Verstärkungen für den linken Rückraum Wael Jallouz und Jacob Holm sowie Kreisläufer Mihajlo Marsenic bei Mountainbiketour, Golfschnupperkurs und Kanadierausflug Gelegenheit.

Dennoch wird die Freude groß sein, dass am Wochenende die ersten Spielminuten auf dem Feld anstehen. Am Donnerstagabend starten die Füchse mit einem Freundschaftsspiel beim Oberligisten SG Pforzheim. Am Freitag und Sonnabend wartet beim Marktplatzturnier in Esslingen zunächst der Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten, bevor der Hauptstadtklub unter anderem auf die Bundesliga-Kollegen aus Lemgo, Göppingen oder Gummersbach treffen könnte.