Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach vier Siegen in Folge einen Dämpfer kassiert. Am Sonntag unterlag der deutsche Meister den Adlern Mannheim mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Für die Berliner traf lediglich Markus Vikingstad. Trotz der Niederlage gehen die Eisbären als Tabellenführer in die Länderspielpause.

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Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof bestimmten die Hausherren von Beginn an das Spiel, leisteten sich gegen die robust verteidigenden Gäste aber immer wieder Abspielfehler. So gingen die Mannheimer in der 14. Minute nach einem Konter durch einen Treffer von Luke Esposito in Führung. Kurz vor der ersten Pause konnte Vikingstad für die Berliner ausgleichen (19.).

Mannheim erzielt spät die entscheidenden Tore und sichert sich den Sieg

Im zweiten Drittel taten auch die Kurpfälzer mehr für die Offensive. Beide Teams lieferten sich nun eine umkämpfte und abwechslungsreiche Begegnung, konnten aber ihre Chancen lange nicht verwerten.

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So fiel das nächste Tor erst im Schlussabschnitt. John Gilmour traf nach einem Alleingang für die Mannheimer (52.). Nachdem die Eisbären ihren Goalie Jonas Neffin zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis genommen hatten, erzielte Kristian Reichel noch den dritten Treffer der Gäste (60.).

dpa