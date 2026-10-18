Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das vierte Auswärtsspiel nacheinander gewonnen. Der deutsche Meister siegte beim Aufsteiger Krefeld Pinguine mit 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Markus Vikingstad erzielte zwei Tore, außerdem trafen Tobias Krestan und Andreas Eder für die Hauptstädter. Goalie Jonas Neffin blieb in dieser Saison zum fünften Mal ohne Gegentor.

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Vor 8.029 Zuschauern in der ausverkauften Krefelder Arena bestimmten die Hausherren die Anfangsphase und hatten frühe Torgelegenheiten. In Führung gingen allerdings die Gäste. Vikingstad schloss in der sechsten Minute den ersten gefährlichen Angriff der Berliner erfolgreich ab.

Krestan erzielt seinen ersten DEL-Treffer

Danach lieferten sich beide Teams harte Zweikämpfe, leisteten sich aber auch immer wieder Puckverluste. Die wenigen klaren Chancen im zweiten Drittel konnten Neffin und sein Krefelder Gegenüber Juha Jatkola vereiteln.

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Im Schlussabschnitt zeigten sich die Berliner dann aber effizient. Nach einem Alleingang erhöhte Krestan auf 2:0 (49.). Für den 18 Jahre alten Angreifer war es das erste DEL-Tor. Erneut Vikingstad (58.) und Eder (60.) sorgten mit späten Treffern für einen am Ende deutlichen Erfolg der Hauptstädter gegen die bis zum Schluss kämpfenden Gastgeber.

dpa