Eine Woche nach dem hart erkämpften Ligacup-Sieg haben die BR Volleys auch in der Bundesliga gegen die Grizzlys Giesen gewonnen. Im Gegensatz zu dem engen 3:2 am vergangenen Sonntag hatte der deutsche Meister in Hildesheim beim 3:1 (25:22, 25:20, 22:25, 25:20)-Erfolg weniger Mühe. Für die Volleys war es der zweite Sieg im zweiten Ligaspiel. Beste Berliner Punktesammler waren Alexandru Rata mit 16, sowie Nolan Flexen und Nicolas Zerba mit je 13.

Die Gäste aus der Hauptstadt fanden gut in die Partie und gingen schnell 4:1 in Führung. Giesen-Trainer Markus Steuerwald musste deshalb schon früh eine Auszeit nehmen. Aber die half. Schnell war Giesen zurück und glich aus (6:6). Doch die Volleys schlugen eiskalt mit einem 6:1-Lauf zurück. Sie hatten Vorteile bei der Annahme, gegen die druckvollen Angriffsschläge war Giesen meist machtlos. So ging der erste Satz an die Gäste.

BR Volleys mit Schwächephase im dritten Satz

Und die setzten sich im zweiten Satz gleich zu Beginn wieder ab (9:5). Vor allem, wenn die Berliner Tempo machten, wirkte Giesen überfordert. Die Volleys hatten alles im Griff und brachten auch diese Führung souverän zum zweiten Satzgewinn durch. Doch im dritten Satz leisteten sie sich einige Unachtsamkeiten und gerieten erstmalig in Rückstand. Zu oft blieben sie nun im Giesener Block hängen und leisteten sich zu viele Fehler beim Aufschlag.

Der vierte Satz verlief zunächst sehr ausgeglichen. Doch Mitte des Satzes drückten die Berliner mehr ihr Aufschlagspiel durch und setzten sich mit fünf Punkten ab (18:13). Diese Führung brachten sie problemlos durch. Der zweite Matchball wurde genutzt.