Berlin. Gegen Ankara geht es für Tim Carle und die Volleys nicht nur sportlich um viel. Auf den Franzosen wartet auch ein besonderes Treffen.

Kurz vor Weihnachten muss sich Timothée Carle noch einmal ins Zeug legen. In seiner Rolle als Profi-Volleyballer in erster Linie, aber auch als Familienmensch, als Schenker und Beschenkter. „Das Meiste habe ich schon besorgt für die Feiertage, aber ein paar Notfall-Käufe werden eventuell noch dabei sein, bevor es in der nächsten Woche in die Heimat geht“, lacht der 28-jährige Südfranzose, der als Außenangreifer seit 2020 bei den BR Volleys unter Vertrag steht und sich hier als einer der verlässlichsten Scorer der letzten Jahre etablieren konnte. „Diese kleine Auszeit wird uns sicherlich allen gut tun, aber vorher haben wir noch einen wichtigen Job zu erledigen.“