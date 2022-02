BR Volleys im Viertelfinale der Champions League

Berlin. Die BR Volleys haben ihr erstes Saisonziel erreicht: Sie stehen im Viertelfinale der Champions League. Der deutsche Volleyball-Meister wird in die Runde der acht besten europäischen Vereinsteams sogar als Sieger der Gruppe D einziehen, denn er gewann beim russischen Spitzenteam Zenit St. Petersburg überraschend mit 3:2 (24:26, 20:25, 27:25, 25:22, 15:12). Das zweite Aufeinandertreffen an selber Stelle an diesem Donnerstag (17.30 Uhr) ist für die Tabelle ohne Bedeutung.

Auf dem Parkett der Sibur Arena feierten die Berliner ihren Triumph; aus den Lautsprecherboxen dröhnte „99 Luftballons“ von Nena. Die BR Volleys hatten in einem immer spannenden Spiel mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten eine verloren geglaubte Partie noch umgedreht. Die ersten beiden Sätze hatten sie verloren, im zweiten dabei deprimierende sechs Blockpunkte in Serie kassiert und trotzdem niemals aufgegeben.

BR Volleys belohnen sich für ihren großen Kampfgeist

Der Lohn kam spät mit dem Gewinn des dritten Durchgangs. Im vierten sah es bei einer 20:15-Führung der Russen sehr finster aus, doch ausgerechnet der bis dahin nicht überzeugende Ruben Schott wendete mit drei Assen und einer 8:0-Punkteserie das Blatt. Im Tiebreak setzten sich die Berliner zum 10:6 ab und ließen sich den Vorteil nicht mehr nehmen. Beste Punktesammler der BR Volleys waren Benjamin Patch (22), Timothée Carle (20) und Schott (12).