Corona: Pokal-Halbfinale der BR Volleys abgesagt

Berlin. Nach den Füchsen Berlin hat es mit den BR Volleys in dieser Saison kurz vor Weihnachten ein weiteres Spitzenteam der Hauptstadt erwischt: Am Montag traten im Rahmen der regelmäßigen Tests beim deutschen Volleyball-Meister mehrere positive Covid-19-Ergebnisse auf. In der Folge musste die Mannschaft in Quarantäne.

Das für diesen Mittwoch geplante deutsche Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Friedrichshafen und den Berlinern wurde daraufhin durch die Spielleitung der Volleyball Bundesliga offiziell abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest, wird aber zwischen den beiden Klubs und der Bundesliga laut einer Pressemitteilung der BR Volleys zeitnah abgestimmt. Das Finale soll am 6. März 2022 in der SAP Arena in Mannheim stattfinden.

BR Volleys haben gerade lauter wichtige Spiele

Noch unklar ist, wie mit dem Ligaspiel am 28. Dezember beim Tabellendritten United Volleys Frankfurt verfahren wird. Das hängt auch davon ab, ob und wie viele der Spieler nach zwei negativen PCR-Tests aus der Quarantäne herauskommen.

Die Corona-Nachricht trifft die Berliner ausgerechnet in einer sehr wichtigen Saisonphase. Auch das Bundesliga-Duell mit dem Tabellenzweiten Düren am 6. Januar und die Champions-League-Partie am 12. Januar gegen Zenit St. Petersburg sind Spitzenspiele.

Nach Angaben des Vereins sind alle Spieler entweder geimpft oder genesen. Der Großteil ist außerdem bereits geboostert. Wer von den Genesenen schon geimpft werden konnte, ist ebenfalls inzwischen geimpft.

