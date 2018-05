BR Volleys: Triumph über die Eitelkeit

Jahrzehntelang haben Stelian Moculescu und Kaweh Niroomand sich kaum eines Blickes gewürdigt. 800 Kilometer voneinander entfernt werkelten die beiden Alphatiere des deutschen Volleyballs vor sich hin und entwickelten dabei mit dem VfB Friedrichshafen und den BR Volleys zwei Klubs, die seit 21 Jahren die Bundesliga dominieren. Nun haben sie eindrucksvoll bewiesen, was geschehen kann, wenn zwei Volleyball-Koryphäen ihre Kräfte bündeln. Zusammen haben sie mit dem neunten Meistertitel für die BR Volleys das Unmögliche möglich gemacht.

Noch Anfang Februar deutete nicht viel darauf hin, dass die Berliner am Ende der Saison die Meisterschale in die Höhe stemmen würden. Das Team war im Pokal überraschend daheim gegen Herrsching ausgeschieden, hatte in der Champions League die ersten Partien verloren und agierte fahrig und unsicher. Beim kleinsten Hindernis zerfiel die Mannschaft gleich in ihre sechs Einzelteile. Es sah so aus, als sollten die erfolgsverwöhnten Berliner nach dem stetigen Aufwärtstrend der vergangenen Jahre eine enttäuschende Saison ohne Titel erleben.