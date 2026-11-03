Der spanische Fußball weint um Jesús de Miguel. Der Aufstiegsheld des Zweitligisten CD Teneriffa verstarb am Dienstagmorgen im Alter von nur 30 Jahren an den Folgen eines schweren Zusammenpralls während eines Ligaspiels gegen den FC Andorra. „Mit tiefem Schmerz, einem Kloß im Hals und unfähig zu glauben, dass dies wahr ist“, verkündete der Klub die schockierende Nachricht.

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De Miguel erlag demnach um 8.00 Uhr im Universitätskrankenhaus Nuestra Señora de Candelaria seinen Verletzungen. „Es gibt keine tröstenden Worte; nichts kann diese unermessliche Trauer lindern“, schrieb der Verein in seiner Mitteilung: „Wir stehen an der Seite seiner trauernden Familie, seiner Angehörigen, von ganz Teneriffa, das heute diesen grausamen Verlust betrauert.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 3. November 2026

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Die Tragödie hatte sich am Montagabend in der siebten Minute der Nachspielzeit beim Stand von 2:2 ereignet. Vor den Augen seiner Ehefrau und seiner 16 Monate alten Tochter sprintete de Miguel, der in der 59. Spielminute eingewechselt worden war, bei einem Konter einem langen Ball hinterher, als auch Andorras Torhüter Jesús Owono Richtung Mittellinie stürmte. Dort kam es zur fatalen Kollision: Owono traf den Angreifer schwer am Kopf, de Miguel blieb regungslos liegen. Der Keeper sah die Rote Karte, Schiedsrichter Manuel Perez brach die Partie angesichts der dramatischen Szenen und unter Tränen sämtlicher Spieler umgehend ab.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erlitt de Miguel auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand und konnte zunächst wiederbelebt werden. Doch die Hoffnung erwies sich als trügerisch: Am Abend sprach sein Verein noch von einem „stabilen Zustand trotz der Schwere der Verletzungen“, der Stürmer lag bewusstlos auf der Intensivstation. In der Nacht verschlechterte sich sein neurologischer Zustand dramatisch, am Morgen darauf folgte die Todesnachricht. Teneriffa bat „um größtmögliche Achtung“ der Privatsphäre der Familie „in dieser schweren Zeit“.

Große Anteilnahme

Die Anteilnahme im spanischen Fußball ist enorm. Bereits in der Nacht hatten zahlreiche Erst- und Zweitligisten ihre Genesungswünsche übermittelt, am Dienstag folgten Beileidsbekundungen unter anderem von Real Madrid, dem FC Barcelona sowie dem spanischen Verband RFEF.

De Miguel stammte aus Madrid und wurde in der Jugend von CD Leganés ausgebildet. 2025 wechselte er nach Teneriffa, wurde dort zu einem der Leistungsträger und führte den Traditionsklub im Sommer mit elf Treffern zum Aufstieg in die Segunda División. sid