Der FC Bayern München muss lange ohne zwei wichtige Offensivkräfte auskommen. Wie die Münchener am Montag bekanntgaben, zog sich Sommerneuzugang Ismael Saibari einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zu. Später meldete sich dann auch Max Eberl zu den Ausfallzeiten zu Wort. Der Sportvorstand sprach von „drei bis vier Monaten“ die der Marokkaner wohl fehlen werde.

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Auch für Serge Gnabry ist in den kommenden Wochen nicht an Fußballspielen zu denken. Der Nationalspieler zog sich nach Bayern-Angaben eine Muskelverletzung zu. „Bei Serge gehen wir davon aus, dass er bis Weihnachten nicht einsatzfähig sein wird“, sagte Eberl über den 31-Jährigen, dessen Debüt unter Bundestrainer Jürgen Klopp sich damit weiter verschiebt. Auch für Gnabry das Fußballjahr 2026 vorzeitig beendet.

Auch auf Serge Gnabry (M.) wartet eine längere Pause. © Tom Weller/dpa | Tom Weller

Positiv ist dagegen die Entwicklung bei Jamal Musiala (Muskelfaserriss) und Luis Diaz (Muskelbündelriss). Auch zu diesen beiden Offensivspielern gab Eberl ein Update: Erstgenannter könne, so die Hoffnung, bereits in der Länderspielpause wieder voll belastbar sein, Diaz werde wohl nach der Liga-Unterbrechung wieder voll ins Training einsteigen.