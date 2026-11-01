Der FC Bayern stellt sich auf einen längeren Ausfall von Ismael Saibari und Serge Gnabry ein. Saibari zog sich beim 2:2 (1:0) der Münchner am Samstagabend gegen Borussia Dortmund bei einem Zweikampf mit Torhüter Gregor Kobel nach Angaben des Klubs „einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu“. Der marokkanische Nationalspieler sei bereits „erfolgreich operiert“ worden. Gnabry habe eine „Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel“ erlitten.

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Beide Spieler würden „vorerst fehlen“, teilte der deutsche Rekordmeister zwei Tage vor dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video) weiter mit. Im Fall von Saibari scheint ein Comeback aber erst im kommenden Jahr realistisch. Eine Diagnose bei Michael Olise, der kurz vor dem Ende des Spiels ebenfalls angeschlagen den Platz verlassen musste und danach aus der Arena humpelte, veröffentlichte der FC Bayern zunächst nicht. sid