16 Mannschaften sind noch im Rennen. 16 Mannschaften, die am 29. Mai beim Finale in Berlin auflaufen wollen: Der DFB-Pokal nimmt allmählich Fahrt auf. Heute Abend (19.15 Uhr/ARD) werden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Kugeln gezogen. Die Auslosung live im Ticker:

DFB-Pokal-Achtelfinale: Die Auslosung live im Ticker

Linda Joy Sonnenberg Guten Morgen. Am 1. und 2. Dezember finden die Achtelfinalpartien statt. Welche Mannschaften aufeinandertreffen werden wird sich heute Abend entscheiden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Linda Joy Sonnenberg Hallo und herzlich Willkommen zur Auslosung der DFB-Pokal-Achtelfinals. Am Sonntag ab 19.15 Uhr erfolgt die Ziehung, als Leiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Losfee ist Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Tickaroo Live Blog Software

Durchgeführt wird die Ziehung von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Als Losfee an seiner Seite ist Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Handballnationalmannschaft der Frauen. Ausgetragen wird das Achtelfinale am 1. und 2. Dezember. Die Viertelfinalpartien folgen am 2./3. und 9./10. Februar 2027, das Halbfinale wird am 20. und 21. April ausgetragen. Das Finale findet am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion statt. Im letztjährigen Endspiel standen sich der FC Bayern München und der VfB Stuttgart gegenüber. Die Münchener siegten mit 3:0 und sicherten sich den 21. Pokaltitel der Vereinsgeschichte.

Folgende Mannschaften sind noch im Pokal vertreten:

FC Bayern München (in der zweiten Runde 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg gewonnen)

(in der zweiten Runde 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg gewonnen) Borussia Dortmund (3:2 gegen Werder Bremen)

(3:2 gegen Werder Bremen) SC Freiburg (3:2 gegen den VfL Wolfsburg)

(3:2 gegen den VfL Wolfsburg) Bayer Leverkusen (5:2 gegen den 1. FC Nürnberg)

(5:2 gegen den 1. FC Nürnberg) RB Leipzig (2:1 gegen Rot-Weiss Essen)

(2:1 gegen Rot-Weiss Essen) Eintracht Frankfurt (3:1 gegen den Hamburger SV)

(3:1 gegen den Hamburger SV) FC Augsburg (4:2 gegen die SG Sonnenhof Großaspach)

(4:2 gegen die SG Sonnenhof Großaspach) VfB Stuttgart (1:0 gegen den SC Paderborn)

(1:0 gegen den SC Paderborn) Borussia Mönchengladbach (2:0 gegen den Karlsruher SC)

(2:0 gegen den Karlsruher SC) 1. FC Köln (5:0 gegen Union Berlin)

(5:0 gegen Union Berlin) Dynamo Dresden (2:0 gegen den FC Schalke 04)

(2:0 gegen den FC Schalke 04) Holstein Kiel (4:3 gegen die TSG Hoffenheim)

(4:3 gegen die TSG Hoffenheim) 1. FC Kaiserslautern (2:0 gegen Hannover 96)

(2:0 gegen Hannover 96) Hertha BSC (2:0 gegen den SSV Jeddeloh II)

(2:0 gegen den SSV Jeddeloh II) VfL Bochum (2:0 gegen den 1. FSV Mainz)

(2:0 gegen den 1. FSV Mainz) SV Darmstadt (2:0 gegen die SV Elversberg)

Die Prämien im DFB-Pokal

1. Hauptrunde: 228.189 Euro

2. Hauptrunde: 456.377 Euro

Achtelfinale: 912.755 Euro

Viertelfinale: 1.825.509 Euro

Halbfinale: 3.651.019 Euro

Finale–Verlierer: 4.024.234 Euro

Finale–Sieger: 6.036.350 Euro