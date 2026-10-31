Nach nur fünf Monaten muss Jonas Boldt seinen Posten als Sport-Geschäftsführer beim kriselnden Fußball-Zweitligisten Hannover 96 wieder räumen. Das gab der Klub am Samstag in einer knappen Mitteilung bekannt. Der Aufsichtsrat habe sich „einstimmig auf die Abberufung“ verständigt, hieß es darin.

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Boldt (44), hatte Ende Mai Jörg Schmadtke beerbt und für drei Jahre unterschrieben. Durch die schnelle Trennung ist Henning Bindzus nun alleiniger Geschäftsführer der Roten.

Nach einem Fehlstart in die Saison hatte Hannover Trainer Christian Titz entlassen und Sandro Wagner als Nachfolger engagiert. Unter dem früheren Nationalspieler ist das Team in vier Spielen noch ohne Sieg, unter der Woche hatte es das Aus im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern gesetzt (0:2). Boldt wurde zuletzt nicht nur wegen der Trainerentscheidung und sportlichen Fehlentwicklung von der Fanszene hart kritisiert.

Klub-Patron Kind: „Kann ich nicht akzeptieren“

Hannover ist vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr/Sky) 16. der Tabelle, es steht viel auf dem Spiel. „Wir haben die Arena gebaut, die Akademie - wenn wir in die 3. Liga absteigen, wäre das ganze Modell nicht finanzierbar“, sagte Klub-Patron Martin Kind am Freitag dem NDR: „Das wäre abenteuerlich und das kann ich nicht akzeptieren.“

Die Unruhe sei „schon etwas länger da, deswegen hat man mich geholt, weil man eine Neuausrichtung wollte. Die nehme ich an, dafür bin ich da, daran werden wir weiter arbeiten“, hatte der frühere Leverkusener und Hamburger Boldt nach dem Pokal-K.o. gesagt. Drei Tage später ist seine Zeit bei 96 vorbei. sid