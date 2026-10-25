Eisbären Berlin gewinnen in Schwenningen: Ronning gelingt ein Doppelpack

Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut und die Tabellenführung gefestigt. Der deutsche Meister gewann bei den Schwenninger Wild Wings mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) und holte damit den dritten Sieg in Serie. Ty Ronning steuerte zwei Tore zum insgesamt souveränen Auswärtserfolg bei, außerdem trafen Yannick Veilleux und Leonhard Pföderl für die Berliner.

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Vor 4744 Zuschauern in der Schwenninger Arena starteten die Gäste stark. Bereits in der vierten Minute schloss Ronning einen sehenswerten Konter erfolgreich ab. Danach bestimmten die Berliner das Spiel, verpassten es aber, ihren Vorsprung auszubauen.

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So konnten die Gastgeber im zweiten Drittel ausgleichen. Alexander Karachun überwand Eisbären-Goalie Jack LaFontaine, der diesmal den Vorzug vor Jonas Neffin erhalten hatte. Beide Mannschaften hatten nun einige gute Gelegenheiten, doch die Berliner waren effizienter. Veilleux sorgte für die erneute Führung (30.), Ronning erzielte 41 Sekunden vor der Pausensirene sein zweites Tor.

Im Schlussabschnitt erhöhte Pföderl mit seinem ersten Treffer in der laufenden DEL-Saison auf 4:1 (44.). Danach boten die Eisbären eine hochkonzentrierte Vorstellung, sodass der Erfolg nicht mehr in Gefahr geriet.

dpa