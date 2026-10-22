Am Montagabend wird zum 70. Mal der Ballon d‘Or verliehen.

Harry Kane oder Lamine Yamal: Das sind die Favoriten.

Sonderpreis: Fans müssen für BOAT-Abstimmung zahlen.

Wer ist der Beste der Besten? Eine Frage, die das französische Fußballmagazin France Football seit 1956 mit der Auszeichnung des Ballon d‘Or für herausragende Leistungen zu beantworten versucht.

Wann und wo wird der Ballon d‘Or verliehen?

Die Verleihung findet am Montag, 26. Oktober, statt und wird erstmals in der 70-jährigen Geschichte nicht in Paris abgehalten. Mit dem Ortswechsel in das London Palladium Theatre soll die englische Legende Stanley Matthews, der erste Preisträger aus dem Jahr 1956, geehrt werden. Beginn der Verleihung ist um 21 Uhr.

Wer überträgt den Ballon d‘Or?

Die Gala wird von Bezahlsender DAZN live gestreamt. Beginn der Übertragung ist um 19 Uhr, die eigentliche Hauptgala startet um 21 Uhr.

Wer sind die Moderatoren beim Ballon d‘Or?

Moderiert wird die Verleihung von Moderatorin Kate Scott und dem ehemaligen Spieler Thierry Henry.

Bayerns Harry Kane gilt als einer der Topfavoriten auf den diesjährigen Ballon d‘Or. © Getty Images | Leonhard Simon

Wer sind die Favoriten beim Ballon d‘Or?

Mit 61 Toren in 51 Spielen schoss sich Bayern Münchens Harry Kane in die Favoritenposition. Wird das reichen? Mit Blick auf die vergangene Saison ist sich Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler und Ballon-d‘Or-Preisträger von 1990, sicher: „Wenn ich diese Periode bewerte, dann gibt es für mich nur zwei: Beide spielen für Bayern München. Harry Kane und Michael Olise – und niemand sonst.“ Weder Weltmeister Lamine Yamal noch Kylian Mbappé oder Rodri konnten ihn über die gesamte Saison hinweg überzeugen. „Yamal ist zwar Weltmeister geworden, hat bei der WM aber nicht überzeugt. Mbappé hat keinen Titel gewonnen. Rodri war nur bei der WM in Topform und dort auch zu Recht bester Spieler“, sagte Matthäus in der Bild. Bei Kane und Olise sieht er demnach das stärkere Gesamtpaket.

Wer ist der Rekordhalter beim Ballon d‘Or?

Mit acht Titeln ist der Argentinier Lionel Messi der alleinige Rekordhalter. In den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 und 2023 konnte sich der 39-Jährige die prestigeträchtige Auszeichnung sichern. Auf Rang zwei folgt Cristiano Ronaldo mit fünf Titeln (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Was ist der Sonderpreis BOAT?

Neu in diesem Jahr: Der BOAT (Ballon d‘Or of All Time) wird gesucht. Alle früheren Gewinner, die mindestens zweimal die begehrte Trophäe verliehen bekamen, sind nominiert. Zum elitären Kreis zählen zehn Fußballer: Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco van Basten und Ronaldo. Hinzu kommen die noch aktiven Cristiano Ronaldo und Messi. Hier können die Fans über die offizielle Ballon-d‘Or-Website abstimmen. Gewählt wird dabei nicht ein Spieler explizit, sondern das Jahr, in welchem er gewann. So stehen für Messi beispielsweise acht Jahre zur Auswahl, für Ronaldo fünf.

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Doch es gibt eine Besonderheit: Jede Stimmenabgabe kostet einen Euro. Ein Mehrfach-Voting ist dabei ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Für jede weitere Abstimmung ist allerdings ein weiterer Euro zu zahlen. Dafür sollen die Fans „Zugang zu exklusiven Vorteilen“ wie beispielsweise der Möglichkeit haben, „ein legendäres Foto herunterzuladen.“