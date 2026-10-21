In München kommt es am heutigen Mittwoch (21 Uhr) zum Champions-League-Duell zweier europäischer Fußballgiganten. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München empfängt in der heimischen Allianz Arena den englischen Meister und Vorjahresfinalisten FC Arsenal. Wir begleiten den Kracher der Königsklasse im Liveticker.

Live! FC Bayern gegen Arsenal – der CL-Kracher im Ticker

Auf Seiten der Münchener wird es am Abend ein ungewohntes Bild geben: DFB-Kapitän Joshua Kimmich fehlt seiner Mannschaft gegen die Gunners. Der Grund: ein Trauerfall im engsten Familienkreis. „In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich“, teilte der FCB am Vormittag mit.

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Zugleich bat der Verein „im Namen der Familie“ darum, „ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen.“ Kimmich hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst. Die Bayern hatten dafür zunächst „private Gründe“ angegeben.

FC Bayern gegen Arsenal – so spielen sie

FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Stanisic - Bischof, Pavlovic, Gnabry, Saibari, Davies - Kane

FC Arsenal: Raya - J. Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori - Rice, Bruno Guimaraes, Saka, Ödegaard, Madueke - Havertz

Kimmich fehlt, Kompany nicht

Ebenfalls ungewohnt wäre es gewesen, wenn Vincent Kompany diesmal nicht an der Seitenlinie gestanden hätte. Den Trainer der Bayern plagte in den vergangenen Tagen ein schwerer Infekt, doch Kompany meldete sich rechtzeitig zum Spiel wieder fit und kann seine Mannschaft coachen. Bei Abschlusstraining und Pressekonferenz ließ sich Kompany zuletzt noch von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten.

Bayern-Trainer Vincent Kompany ist fraglich für das CL-Spiel gegen Arsenal. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Sportlich sind die Bayern mit dem überzeugenden 5:0 gegen RB Leipzig zuletzt wieder in die Spur gekommen, erwarten mit Arsenal aber nun ein anderes Kaliber in der Champions League. Aktuell belegt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta Platz zwei in der Premier League und gewann ihre ersten beiden Partien in der Königsklasse (1:0 gegen die SSC Neapel, 3:0 gegen den OSC Lille). Im Endspiel von Budapest unterlagen die Londoner Paris St. Germain im Sommer mit 3:4 im Elfmeterschießen.